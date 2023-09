RIUSCIRÀ LA “HILLARY CLINTON REPUBBLICANA” A SPODESTARE TRUMP? SPOILER: NO – NIKKI HALEY È IL CAVALLO SU CUI PUNTANO I GROSSI FINANZIATORI DEL GRAND OLD PARTY: “GIOVANE” (HA 51 ANNI), MODERATA, E PURE FIGLIA DI IMMIGRATI. SECONDO I SONDAGGI, POTREBBE BATTERE BIDEN ALLE ELEZIONI DEL 2024. IL GUAIO È CHE PRIMA DOVREBBE SUPERARE THE DONALD, CHE HA UN CONSENSO BULGARO DEGLI ELETTORI…

Estratto dell’articolo di Matteo Muzio per “Domani”

nikki haley

Mentre la candidatura del governatore della Florida Ron DeSantis collassa, […] una parte dei miliardari che sostengono il Partito repubblicano sta cercando un candidato alternativo per scongiurare il quasi inevitabile ritorno di Donald Trump.

[…] Dopo l’ultimo dibattito in California, l’unica persona con posizioni moderate e un minimo di carisma rispetto agli avversari, spesso apparsi impacciati o anonimi, è l’ex ambasciatrice presso le Nazioni Unite Nikki Haley.

Rispetto a Biden e Trump, Haley appare estremamente giovane ed energica con i suoi cinquantuno anni compiuti lo scorso gennaio, tanto che nei mesi scorsi ha lanciato la proposta di varare un test per vagliare la prontezza mentale dei politici che hanno compiuto settantacinque anni.

TRUMP E NIKKI HALEY

[…] Haley sa che tocca un nervo scoperto in una classe politica che a Washington, nonostante qualche cambiamento alla Camera con il ritiro dell’ottantaduenne Nancy Pelosi dalla leadership democratica lo scorso dicembre, rimane fortemente gerontocratica.

I problemi per l’ex ambasciatrice, che è anche stata governatrice del South Carolina, sono molto grandi. Intanto perché il margine di distacco per Trump rispetto a tutti gli altri candidati ormai è intorno ai quaranta punti e molti elettori hanno già deciso di riconfermargli la fiducia alle primarie.

TRUMP E NIKKI HALEY

C’è però una strada complessa da percorrere: intanto un recente sondaggio della Cnn mostra che nei confronti dell’attuale presidente Joe Biden, Haley è l’unica in grado di batterlo, con un 49 per cento di voti contro il 43 per cento a livello federale, mentre DeSantis perde per tre punti 45 a 42 per cento e Trump è appaiato al 46 per cento.

Poi ci sono le sue posizioni politiche, […] più vicine a quelle tradizionali del partito, quasi reaganiane in senso stretto: chiede un forte ruolo per l’America nel mondo e il sostegno incondizionato allo sforzo bellico dell’Ucraina, pur dicendosi pro-life non vuole che le leggi sul tema dell’aborto siano punitive nei confronti delle donne così come riguardo al deficit chiede che i repubblicani diventino il partito della responsabilità fiscale, ipotesi che però mal si concilia con un ampliamento della spesa militare.

donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 1

[…] Secondo un’indagine della Reuters [ripresa da Dagospia, ndR] queste posizioni sono convincenti per circa […] 60 finanziatori che in un primo momento avevano puntato su Ron DeSantis. Appare anche l’unica candidata con qualche possibilità di intaccare i consensi democratici nei sobborghi e riconquistare quella classe di professionisti che fino a non molti anni fa era fedelissima ai repubblicani.

Anche perché c’è la carta delle origini da giocare: Haley è figlia di due genitori provenienti dall’India con una formazione accademica. Sia la minoranza indiana che gli accademici sono due segmenti elettorali dove i repubblicani vanno piuttosto male […].

donald trump

Al netto del taglio delle spese, poi, ha un programma sufficientemente vago per le politiche economiche interne. Insomma, un profilo da “candidato sconosciuto” che può battere Trump senza che questi le punti il mirino addosso […].

C’è però il rischio che i donatori, per quanto possano essere generosi, non cambino il corso degli eventi, tanto è alta la copertura mediatica di cui gode Trump, anche in virtù dei suoi processi.

Però il puntare su Haley acquisisce un nuovo senso in ottica 2028: anche qualora Trump riuscisse a imporsi e a tornare alla Casa Bianca, non può correre per un’ulteriore mandato […].

Vivek Ramaswamy e nikki haley al dibattito dei candidati repubblicani

La domanda che ci si può porre è se sia ancora possibile resettare il partito repubblicano con una candidata che alcuni commentatori conservatori […] hanno definito «la versione repubblicana di Hillary Clinton».

Un dilemma che spiega perché, nel campo repubblicano, sia così difficile trovare alternative a Trump che ha saputo cucire mondi così lontani come i colletti blu degli stati post-industriali con il mondo della grande impresa. Una coalizione che difficilmente potrà essere ricomposta da una candidata come Haley […].

NIKKI HALEY CON IL SARI nikki haley la governatrice della carolina del sud nikki haley nikki haley TRUMP E NIKKI HALEY nikki haley jewish coalition annual leadership meeting las vegas 2 TRUMP E NIKKI HALEY nikki haley jewish coalition annual leadership meeting las vegas 1 don lemon sulla cnn mentre pronuncia le frasi su nikki haley