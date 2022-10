LA RONZULLI NON SI PRENDE UN MINISTERO: SI ACCONTENTA DI "FORZA ITALIA" - "KISS ME LICIA" SARÀ CAPOGRUPPO AL SENATO DEL PARTITO DI BERLUSCONI, E IL SUO FEDELISSIMO ALESSANDRO CATTANEO GUIDERÀ I DEPUTATI ALLA CAMERA - LO HA ANNUNCIATO SILVIO BERLUSCONI CON UNA LETTERA AI PARLAMENTARI AZZURRI: CHE NE PENSA L'AMPIA FRONDA CONTRARIA ALLO STRAPOTERE DELLA ZARINA DI ARCORE?

BERLUSCONI RONZULLI

(ANSA) - "Per dare ancora più forza ai nostri gruppi, valorizzando le capacità e le risorse che abbiamo, la mia indicazione come nuovi capigruppo è per l'onorevole Alessandro Cattaneo alla Camera e per la senatrice Licia Ronzulli al Senato". Lo scrive il leader di Fi Silvio Berlusconi in una lettera ai parlamentati azzurri in vista dell'elezione nel pomeriggio dei capigruppo di Camera e Senato.

licia ronzulli e alessandro cattaneo

LETTERA BERLUSCONI