1 - CINQUE STELLE ALLA GUERRA

Estratto dell'articolo di Federico Capurso per "la Stampa"

«È guerra aperta». […] È questa l’idea che circola tra i big vicini al leader M5S. Vogliono portare delle accuse contro Di Maio, per aver tramato nell’ombra, durante la partita quirinalizia, per aver puntato su altre candidature rispetto a quelle della cabina di regia e per aver creato una corrente, vietata dallo Statuto. In gioco, ci sarebbe una sentenza di espulsione. Ma a emetterla dovrebbero essere gli iscritti M5S con un voto in Rete, perché Conte non vorrebbe sporcarsi le mani di sangue. È quello che traspare dalle parole dell’ex premier, quando gli si chiede di rispondere alle accuse di Di Maio sul fallimento della sua leadership nella partita del Quirinale: «Di Maio era in cabina di regia, lo avevo coinvolto. E ora – sottolinea - dovrà chiarire i suoi comportamenti agli iscritti, non a me».

Il ministro replica piccato: «Non si è mai parlato di fare annunci roboanti su presunti accordi raggiunti con Pd e Lega, oggi smentiti anche dal segretario dem Letta. Non si provi a scaricare le responsabilità su altri». Il processo, a questo punto, è qualcosa di più di una tentazione. […] i pontieri – come il presidente della Camera Roberto Fico – sono alla ricerca di una mediazione pacifica. Se si andrà allo scontro finale, invece, sembra difficile che Di Maio si presti ad un gioco al massacro. Non vuole arrivare a una scissione […] Tantomeno vorrebbe lasciare il Movimento che ha contribuito a costruire, ma se mai fosse costretto, gli è stato già offerto, alcune settimane fa, un porto sicuro in cui approdare.

Il leader di Coraggio Italia, Luigi Brugnaro, durante il faccia a faccia tra i due alla Farnesina avrebbe offerto riparo: «Se ci sarà bisogno, potrai riunire il tuo gruppo e unirti a Coraggio Italia», la proposta. Segno che già allora, il ministro degli Esteri aveva annusato il pericolo. […] I contiani credono che Di Maio voglia evitare un rimpasto, perché avrebbe paura di vedere sostituita la sua fedelissima Laura Castelli, viceministra all’Economia, con il braccio destro di Conte, Mario Turco. […] Dall’altra parte, gli uomini del ministro degli Esteri agitano lo spauracchio di un ritorno all’opposizione: «Conte vuole uscire dal governo o al massimo concedere un appoggio esterno passando da un voto della Rete». I vertici M5S smentiscono questa ipotesi […]

2 - NEL MOVIMENTO È GUERRA TOTALE TRA I LEADER CONTE CONTRO DI MAIO. LUI: SCARICHI LE COLPE

Emanuele Buzzi per il "Corriere della Sera"

Veleni incrociati e un nuovo botta e risposta. Nel Movimento le acque restano in tempesta e nel mirino finiscono altri esponenti M5S. I contiani temono che Luigi Di Maio voglia spaccare il M5S per far naufragare il nuovo corso e riprendere la leadership, i dimaiani a loro volta hanno il sospetto che Giuseppe Conte voglia far cadere il governo e andare al voto anticipato (recuperando un volto storico come Alessandro Di Battista) […] in settimana potrebbe esserci un incontro tra i due. Il clima rimane tesissimo e inizia a coinvolgere anche altri soggetti dei vertici. Il numero dei bersagli cresce. Diversi parlamentari difendono Conte ma attaccano alcuni vice, in particolare Mario Turco e Alessandra Todde, definendoli «non all'altezza del ruolo».

«Serve una riflessione e forse anche dei cambi», spiegano nel Movimento. L'accusa velata (ma non troppo) è quella di aver mal sostenuto il leader nella trattativa. I due vice - assicurano fonti - «hanno la coscienza a posto e sono pronti a chiarire le loro scelte, che sono state condivise collegialmente, davanti a tutti». […] ci sono malumori anche verso il ministro degli Esteri , preso di mira anche sui social con un hashtag, che viene accusato di essersi «venduto al nemico».

[…] Nella partita entra Alessandro Di Battista. L'ex esponente del direttorio si schiera a fianco del presidente contro Di Maio. «Da anni è necessaria una riflessione politica all'interno del Movimento ma è vigliacco mettere oggi sul banco degli imputati l'ultimo arrivato che al netto di idee diverse su alcune questioni considero persona perbene e leale», scrive l'ex deputato. […] Conte e Di Battista si sono sentiti anche nelle ultime settimane e il rapporto tra i due è buono.

Ecco allora che spunta l'idea nel M5S di un asse, dell'ipotesi di reclutare nei Cinque Stelle contiani anche l'ex in chiave antidimaio, rafforzando al tempo stesso l'ala barricadera in caso di Movimento all'opposizione. Di sicuro - dicono i ben informati - «non sarà un passaggio rapido», ma probabilmente servirà «un percorso condiviso» di riavvicinamento. Per la prima volta dopo molto tempo, però, le strade di Di Battista e dei Cinque Stelle sembrano più vicine.

