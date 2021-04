11 apr 2021 09:12

UN’ALTRA BASTONATA PER METTERE A CUCCIA JACK MA - PECHINO RIFILA UNA MAXI STANGATA DI 3 MILIARDI PER ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE AD ALIBABA, LA SOCIETÀ DEL MAGNATE CINESE CHE SI ERA PERMESSO DI CRITICARE IL REGIME - LO STATO VOLEVA MANGIARSI UNA FETTA CONSISTENTE DELL’AZIENDA, E ANCHE LA QUOTAZIONE IN BORSA È STATA RIMANDATA, FACENDO CROLLARE IL TITOLO - JACK MA, IDOLATRATO DAI GIOVANI CINESI, È VISTO DA UNA PARTE DELL'ESTABLISHMENT COME POTENZIALE CONCORRENTE DI XI JINPING...