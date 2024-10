UN’ALTRA BRUTTA NOTIZIA PER LA MELONI: FRANCESCO ROCCA E’ IN BILICO: SI AGGRAVA LA CRISI IN REGIONE LAZIO – TENSIONE ALLE STELLE TRA FORZA ITALIA E GLI ALLEATI: I BERLUSCONES SEMPRE PIU’ VERSO L’APPOGGIO ESTERNO – L’OPPOSIZIONE INCALZA IL GOVERNATORE INVITATO A FARE UN PASSO INDIETRO SE NON RIESCE A TENERE INSIEME LE FORZE CHE LO SOSTENGONO...

Clemente Pistilli per "La Repubblica – Roma" - Estratti

francesco rocca patrizia scurti giorgia meloni funerali andrea augello

Con una crisi profonda del centrodestra che va avanti da quasi tre mesi, nonostante l’ampia maggioranza eletta a sostegno del presidente Francesco Rocca, la Regione Lazio è paralizzata.

Il consiglio a lungo non è stato convocato e quando sono ripresi i lavori alla Pisana si sono subito impantanati. Abbastanza per far chiedere all’opposizione la presenza del governatore in aula, invitato ieri dalla stessa minoranza a fare un passo indietro se non riesce a tenere insieme le forze che lo sostengono.

La frattura tra Forza Italia, che reclama maggiori spazi dopo essere passata da tre a sette consiglieri, e gli alleati ancora non si è ricomposta. La tensione è alta. Tanto tra gli azzurri e FdI quanto tra la Lega e le altre forze di centrodestra, dopoche il Carroccio ha mostrato di non voler avallare l’intesa che FI aveva trovato con il partito di Giorgia Meloni e che avrebbe comportato un ridimensionamento dei leghisti. Ieri Rocca ha cercato di ostentare ancora una volta sicurezza e di dare l’immagine di un centrodestra simile a un monolite. Ma non ha convinto le opposizioni.

GIORGIA MELONI AL COMIZIO DI CHIUSURA PER FRANCESCO ROCCA

«Se lei non è in grado di governare la sua maggioranza, come pensa di essere in grado di governare la Regione? È questo il punto focale di oggi. (…) « Fateci lavorare e se non potete farlo, vi chiediamo un atto di responsabilità e di tornare davanti alle elettrici e agli elettori » , gli ha fatto eco la collega Eleonora Mattia.

Anche Italia Viva non ha fatto sconti al presidente. La consigliera Marietta Tidei lo ha accusato di avere un incomprensibile « atteggiamento pilatesco » . « Credo che sia più utile avere un assessore alla sanità e che se ne occupi 24 ore al giorno. Ci piacerebbe avere anche un assessore alla sanità che venga in commissione », ha specificato. Sulla stessa lunghezza d’onda Alessio D’Amato, di Azione.

ARIANNA MELONI FRANCESCO ROCCA

(…)

Per Rocca sembra giunta l’ora di trovare una vera soluzione alla crisi. A maggior ragione considerando che il capogruppo azzurro, Giorgio Simeoni, ha evidenziato che Forza Italia sarà « sempre » in maggioranza, ma «bisognerà capire solo la modalità » dell’appoggio al governatore. L’appoggio esterno appare ormai più che un’ipotesi e il colpo è duro per Rocca e per la stessa premier Giorgia Meloni che l’ha voluto alla guida del Lazio.