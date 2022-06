PIU’ CURA E MENO CURIA: BERGOGLIO RIVOLTA LA CHIESA COME UN CALZINO (E TOGLIE POTERE AI PORPORATI ITALIANI) - ENTRA IN VIGORE LA COSTITUZIONE APOSTOLICA “PRAEDICATE EVANGELIUM” – IL PAPA GUARDA LONTANO DA ROMA E DALL’OCCIDENTE, PER FERMARE L’EMORRAGIA DI FEDELI - LE PAROLE D’ORDINE SONO INCLUSIONE, ATTENZIONE AI POVERI E DECENTRALIZZAZIONE – PIU’ SPAZIO ALLE DONNE E AI LAICI NEI DICASTERI, DOVE DIVENTA CENTRALE LA CONGREGAZIONE PER L’EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI CHE SCAVALCA QUELLA PER LA DOTTRINA DELLA FEDE - STRETTA SUI PEDOFILI: IL SANT’UFFIZIO LAVORERA’ A STRETTO CONTATTO CON LA COMMISSIONE PER LA PREVENZIONE…