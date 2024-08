L’ENNESIMO GRANDE SUCCESSO DEL GOVERNO MELONI: LA DUCETTA CHIEDE AD ANGELA CARINI DI “NON MOLLARE” E QUELLA LASCIA LA BOXE – LA SURREALE INTERVISTA-MARKETTA DELLA PUGILE AL TG1: “L’INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO? L’HO TROVATA COME UNA MAMMA, SI È IMMEDESIMATA SUBITO IN ME E MI HA ACCOLTA COME UNA FIGLIA. CON I SUOI OCCHI, MI HA GUARDATO E MI HA DETTO NON MOLLARE, VAI AVANTI” – LUXURIA DIFENDE L’ALGERINA IMANE KHELIF: “NON FATEVI PRENDERE IN GIRO DALLE FAKE. NON È UN TRANS, È NATA DONNA…”

L'intervista al TG1 ad Angela #Carini è stata vergognosa. È servita solo per farci sapere che ha incontrato #Meloni e che l'ha accolta come una figlia. Un'atleta che rappresenta l'Italia alla #Olimpiadi si è prestata a fare la marionetta della propaganda meloniana. #Parigi2024 pic.twitter.com/nzzbS8tu1F — Kαrlo? X. (@karlitos_x) August 1, 2024

TRASCRIZIONE DELL'INTERVISTA DI ANGELA CARINI AL TG1

angela carini al tg1

Angela è qui con me. Angela, abbiamo sentito i tuoi commenti a caldo dopo l'incontro. Ora tutto il mondo parla di questo incontro che abbiamo visto dopo qualche ora. Come ti senti?

Salve a tutti, eh, mi sento abbastanza amareggiata e più che altro un po’ delusa perché comunque ho sacrificato tutta me stessa dopo Tokyo per essere qui, e ora che è successo tutto questo mi fa molto male.

Sappiamo che poco fa hai incontrato il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, cosa vi siete detti? Cosa ti è rimasto più impresso di questo?

angela carini 8

Incontro? Sì, poco fa ho incontrato il Presidente Meloni e beh, io l'ho ritrovata più come una mamma quando incontra una figlia, si è immedesimata subito in me e mi ha accolta come una figlia.

Quello che ho visto è stato proprio con i suoi occhi, quando mi ha guardato e mi ha detto non mollare, perché oggi forse tutto questo non dipendeva da te, quindi non mollare, vai avanti e credi nei tuoi. Ogni questo mi ha dato una grande forza.

Grazie Angela, atleta delle Fiamme Oro, a voi da Parigi.

CARINI CONTRO KHELIF, VLADIMIR LUXURIA DIFENDE L'ATLETA ALGERINA: «È UNA DONNA, NON UNA TRANS. SOLO FAKE NEWS, LA GARA È LEALE»

angela carini giorgia meloni

Vladimir Luxuria si è espressa sul caso dell'incontro tra l'atleta algerina Imane Khelif e l'azzurra Angela Carini […]. «Voglio fare questo video per dirvi di non farvi prendere per i fondelli. Non fatevi prendere in giro […].

Sta circolando questa bufala. Ci ero cascata anch'io all'inizio. […] Hanno messo in giro la notizia che ci sarebbe l'incontro tra la nostra azzurra Angela Carini - e dico subito che tifo per lei perché si tifa sempre per le nostre azzurre - e un'atleta trans, Imane Khelif.

«[…] Ovviamente, bisogna fare in modo che la gara sia leale. Per fortuna, non lo decido io, lo decidono gli esperti che compongono il comitato olimpico internazionale. Tra l'altro nato proprio a Parigi nel 1894. Dov'è la fake news? La fake news è che Imane Khelif non è una persona trans, lei è nata donna. Ha solo un problema di livello alto di testosterone».

