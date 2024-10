L’INCHIESTA DI “REPORT” SU SPANO-GIULI HA TERREMOTATO ANCHE VIALE MAZZINI: QUALCHE FRATELLO D’ITALIA HA ADDIRITTURA CERCATO DI AVERE QUALCHE NOTIZIA DI PRIMA MANO SULLO SCOOP DELLA TRASMISSIONE DI SIGFRIDO RANUCCI COINVOLGENDO PAOLO CORSINI, DIRETTORE DEGLI APPROFONDIMENTI RAI (E MILITANTE DI FDI, COME DA SUA AMMISSIONE AD ATREJU) – L’ACCERCHIAMENTO TOTALE DELLA DUCETTA, TRA SOSPETTI, PISSI PISSI E RIUNIONI DI EMERGENZA…

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per www.ilfoglio.it

francesco spano inchiesta di report

[…] “Ci sono documenti e chat – ha fatto sapere il conduttore della trasmissione Sigfrido Ranucci - che farebbero ipotizzare responsabilità legate ad alte cariche di Fratelli d’Italia”. E subito la “Fiamma magica”, il nucleo di potere intorno alla premier, si è mobilitata per scandagliare le chat dell’ultimo mese e mezzo, colta da un’insolita ansia. C’è anche chi, in Fratelli d’Italia, ha cercato di avere notizie di prima mano sul servizio coinvolgendo Paolo Corsini, direttore degli Approfondimenti Rai per capire la portata del presunto scoop.

alessandro giuli alla camera foto lapresse 2

“Ma nemmeno lui per il momento ne sa molto”, dicono al Foglio parlamentari meloniani. Sospetti e pissi pissi, riunioni d’emergenza: è tutto un accerchiamento. Il Colle, i magistrati in combutta con le opposizioni, un pezzo di Rai fuori dai radar del controllo. E anche l’arrivo di Marina Berlusconi a Roma diventa un piccolo caso da gestire.

[…] Marina e Giorgia non si vedranno nemmeno per un caffè, anche se si tratta di agende mobili e cangianti, pronte a essere rivoluzionate alla bisogna. Chi conosce la figlia del Cav. dà per scontato che un contatto, fosse anche un messaggino, con la premier ci sarà. O c’è già stato. Anche solo per darsi appuntamento a un’altra occasione. Mentre Marina sarà al nuovo negozio della Mondadori, Meloni si troverà alla festa del Tempo, quotidiano della galassia dell’onorevole imprenditore Antonio Angelucci, che alla Galleria nazionale di arte moderna festeggia gli ottanta anni di vita.

MARINA BERLUSCONI ALL INAUGURAZIONE DEL MONDADORI STORE - FOTO LAPRESSE

La premier sarà intervistata dal direttore del quotidiano romano Tommaso Cerno. Ma le antenne di Palazzo Chigi saranno tutte indirizzate sulla galleria Sordi per capire, e dare un’interpretazione, alle parole della figlia del Cav. così inflessibile sull’esigenza di portare avanti le battaglie sui diritti da “schierarsi con la sinistra”. [...]

