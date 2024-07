L’INCREDIBILE PARABOLA DI TRUMP: DA INCENDIARIO È DIVENTATO POMPIERE – ALLA CONVENTION REPUBBLICANA DI MILWAUKEE, CERCA DI ACCREDITARSI COME VOLTO RASSICURANTE RISPETTO AL CAOS DEMOCRATICO. E PER L’OCCASIONE SCONGELA ANCHE MELANIA E IVANKA, CON CUI I RAPPORTI SONO AI MINIMI, NIPOTI E NUORE, PER DIMOSTRARE DI ESSERE UN “NONNO NORMALE” – UN’INVERSIONE ANCHE SUI TEMI: TOTALMENTE ASSENTI DAL DIBATTITO IL TABÙ DELL’ABORTO, IL TOTEM REAGAN E PURE LE ARMI, NONOSTANTE L’ATTENTATO DI SABATO – A ECCITARE L’ELETTORATO DURO E PURO DEL MIDWEST, CI PENSERÀ IL “BIFOLCO” JD VANCE… - VIDEO

1. QUASI ASSENTI SUL PALCO DELLA CONVENTION DEL GOP: ABORTO, DIRITTI DELLE ARMI E REAGAN

Traduzione dell’articolo di Aaron Blake per www.washingtonpost.com

JD VANCE - USHA CHILUKURI - IVANKA TRUMP - DONALD TRUMP - MELANIA ED ERIC TRUMP

Questa settimana Eric Trump ha fatto commenti piuttosto sprezzanti sul fatto che il Partito Repubblicano abbia annacquato la sua piattaforma sull'aborto e sul matrimonio omosessuale.

"Questo Paese ha dei veri e propri buchi nel tetto, e dovete ripararli, e dovete smettere di preoccuparvi della piccola macchia sul muro nel seminterrato", ha detto il figlio di mezzo dell'ex presidente Donald Trump alla NBC News.

Immaginate un grande nome repubblicano che paragona l'aborto a una "macchia sul muro" anche solo quattro anni fa. Il contraccolpo sarebbe stato rapido. Avrebbero potuto essere scomunicati dal partito.

donald, melania, ivanka trump jared kushner jd e usha vance

Ma l'aborto è stato poco più di una macchia sul muro alla Convention nazionale repubblicana del 2024 - o almeno nella versione che viene trasmessa al pubblico americano. Nonostante anni di retorica che paragona l'aborto a un omicidio di massa, il partito non ha ritenuto opportuno dire molto al riguardo. Ed è in buona compagnia insieme ad altri punti fermi della retorica del partito.

In tre notti di convention del GOP, la parola "aborto" non sembra essere stata pronunciata una sola volta sul palco. Questo rispetto alle 18 volte in una sola notte della convention del 2020, secondo una trascrizione.

donald e melania trump alla convention repubblicana di milwaukee

Mentre Trump ha acclamato la Corte Suprema per aver rovesciato la Roe v. Wade e aver permesso agli Stati di decidere sulla questione - un risultato che spesso afferma falsamente che praticamente "tutti" desideravano - gli oratori non stanno nemmeno promuovendo questo punto di vista. La Roe non è stata menzionata.

Ci sono stati dei riferimenti di sfuggita alla questione. Ma questo viene fatto con una forte enfasi su "di sfuggita".

Un arcivescovo cattolico ha aperto gli eventi di lunedì con una preghiera che citava "la dignità di ogni vita dal concepimento alla morte naturale". Ma da allora, nulla di ciò che riguarda l'aborto si è avvicinato a un vero e proprio punto di enfasi. Il consigliere di Trump Peter Navarro ha citato la presunta persecuzione governativa degli "attivisti pro-vita", mentre l'altra consigliera di Trump Kellyanne Conway ha citato brevemente la "protezione della vita" in un elenco di priorità, senza nemmeno fare una pausa prima di menzionare la successiva.

Tucker Carlson, Byron Donalds, Donald Trump and JD Vance

I senatori Marco Rubio e J.D. Vance, nuovo candidato alla vicepresidenza del GOP, sono tra i membri più antiabortisti di quella camera. Rubio ha dichiarato di non sostenere alcuna eccezione all'aborto, mentre Vance ha detto di voler rendere l'aborto illegale a livello nazionale, con alcune eccezioni. Eppure nessuno dei due ha menzionato la questione.

(Rubio ha esordito dicendo che "la vita di ogni essere vivente e il respiro di tutta l'umanità sono nelle mani di Dio", ma era più un riferimento all'attentato a Trump dello scorso fine settimana).

donald e lara trump con dietro ivanka tiffany e il marito

Un'altra assenza, forse ancora più sorprendente, è stata qualsiasi enfasi o menzione reale dei diritti delle armi, nei giorni successivi all'attentato. Nel suo discorso, Vance si è guadagnato le urla della folla per aver ricordato come, alla morte della nonna due decenni fa, "abbiamo trovato 19 pistole cariche" tra le sue cose. Ma nonostante questa battuta che ha entusiasmato la folla, quasi nessun oratore ha menzionato con favore le armi o anche solo la protezione del Secondo Emendamento.

donald trump alla convention repubblicana di milwaukee

Il governatore della Florida Ron DeSantis ha brevemente affermato martedì sera che i democratici vogliono "eliminare i diritti del Secondo Emendamento" - ancora una volta, come parte di una lista di questioni - ma questo è tutto. Quando si è parlato di armi, è stato più spesso nel contesto della criminalità, come nel caso del senatore Tim Scott (R.C.) che ha ricordato come il "diavolo sia venuto in Pennsylvania con un fucile" per sparare a Trump.

donald e ivanka trump alla convention repubblicana di milwaukee

Un'ultima vistosa assenza è stata quella del nome dell'uomo che, almeno prima di Trump, ha definito il Partito Repubblicano più di ogni altro: Ronald Reagan. Lunedì, nella prima serata della convention, Reagan è stato menzionato tre volte, ma solo una ha identificato il partito con Reagan. Scott ha detto: "Siamo il Partito Repubblicano di Frederick Douglass e di Abraham Lincoln, di Ronald Reagan e di Donald Trump".

supporter di trump con la benda all orecchio

Reagan non è stato più menzionato fino a giovedì sera, quando la convention ha trasmesso un breve video con la sua voce. Il video non ha messo in risalto la politica estera muscolare di Reagan o il suo status di icona del partito, ma piuttosto la sua famosa domanda che chiedeva agli elettori se stessero meglio ora rispetto a quattro anni fa.

2. NONNO PREMUROSO, STATISTA MODERATO TRUMP PRESENTA UN ALTRO DONALD

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

[…] Il discorso finale di Trump è l’apice di una convention che ha avuto come obiettivo centrale quello di trasformare un ex presidente di cui molti ricordano un linguaggio offensivo e violento in un essere umano più rassicurante.

DONALD TRUMP E JD VANCE

La personalità di Trump è il suo più grosso problema nell’elettorato repubblicano; e la campagna lo sa. «Quante volte ho sentito dire: vorrei le politiche di Trump senza la sua personalità!» ha detto sul palco la sua ex manager elettorale Kellyanne Conway. Ha aggiunto: «Ma non ci potrebbero essere quelle politiche senza la sua personalità».

Questo sforzo di moderare i toni era visibile già nel Trump che ha incontrato Biden al dibattito (molto meno aggressivo che quattro o otto anni fa) e alla convention, allo scopo di ridefinire la sua personalità, hanno sfilato per quattro giorni parenti, amici, alleati che descrivevano il Trump «normale».

donald trump alla convention repubblicana di milwaukee 1

La diciassettenne Kai, figlia di Don Jr, la nipote più grande, lo ha raccontato come un «nonno normale» che gioca con lei a golf e si vanta dei risultati scolastici della nipote con gli amici (alla fine della terza giornata della convention è apparso circondato da tutti i nipoti).

Le due nuore, l’ambiziosa Lara (moglie di Eric che guida il comitato nazionale del partito) e Kim Guilfoyle (che sta con Don Jr), lo hanno descritto come qualcuno che intuisce e valorizza potenzialità che «nemmeno loro sapevano di avere». Anche il dolore e la rabbia dei familiari di 13 militari americani morti nell’attentato suicida dell’agosto 2021 in Afghanistan, durante il caotico ritiro dal Paese, si allinea a questo scopo: hanno descritto un Biden freddo che «guardava l’orologio ai funerali» dei loro cari, mentre Trump «ha passato sei ore con noi a Bedminster».

donald trump alla convention repubblicana di milwaukee

«Mi aspettavo un politico arrogante — ha detto una madre — ma ci ha incontrati perché sapeva che ci avrebbe fatto sentire meglio». Nell’ultima serata Melania e Ivanka con il marito Jared Kushner lo hanno affiancato nella tribuna, assente soltanto Barron.

Questo succede mentre i delegati agitano cartelli che dicono «Deportazioni di massa adesso»; mentre Peter Navarro, l’ex consigliere per il commercio scarcerato per aver rifiutato di testimoniare alla Camera sull’assalto al Congresso, accusa il sistema giudiziario d’essere asservito a Biden.

donald e melania trump alla convention repubblicana di milwaukee

Quanto alle politiche di un nuovo mandato, è stato in gran parte Vance a parlarne: un’America first aperta «agli americani di ogni colore, genere e orientamento sessuale» (ma comunque con due uomini bianchi al vertice), una immigrazione «alle nostre condizioni», il monito agli alleati che devono «condividere il peso di garantire la pace» e «non ci saranno più regali per le nazioni che tradiscono la generosità dei contribuenti americani».

È una idea difensiva dell’America: una casa (e un’economia) da proteggere, spiega Vance, con toni che suonano insieme trumpiani e obamiani, la nostalgia del passato e la promessa di cambiamento («Questa è una notte di speranza»).

MEME SULL ATTENTATO A DONALD TRUMP lara e donald trump donald e lara trump DONALD TRUMP E JD VANCE donald trump e hulk hogan