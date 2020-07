L’ITALIA È IN MUTANDE E CONTE SE LA RIDE! – DURANTE LA VISITA ALL’ISOLA DI PELLESTRINA, NELLA LAGUNA DI VENEZIA, IL PREMIER SI È TROVATO DI FRONTE UN UOMO CHE ERA USCITO IN MUTANDE E CANOTTIERA PER BUTTARE LA SPAZZATURA. ERA UN MESSAGGIO SUBLIMINALE? – IL COLLOQUIO TRA I DUE – VIDEO

giuseppe conte parla con un uomo in mutande a pellestrina 4

Curioso e divertente siparietto per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in visita all'Isola di Pellestrina, nella Laguna di Venezia, per salutare gli abitanti di una zona fortemente colpita dall'acqua alta dell'autunno scorso. Il premier, camminando in strada, si è trovato di fronte un uomo, uscito di casa in mutande e canottiera per buttare la spazzatura: "Avete fatto un po' di lavori anche voi?" ha chiesto Conte al signore che gli ha risposto: "Ci hanno anche rimborsato", suscitando un "ooohhh" di soddisfazione del premier.

