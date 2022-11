10 nov 2022 10:10

L’ITALIA E’ L’ULTIMA SPIAGGIA DEI TROMBATI AMERICANI - NANCY PELOSI DOVRA’ RINUNCIARE ALLO SCRANNO DI SPEAKER DELLA CAMERA (LA CARICA SPETTA AL PARTITO REPUBBLICANO IN PROCINTO DI TORNARE IN MAGGIORANZA) – PER LEI UN FUTURO A ROMA DA TITOLARE DELL’AMBASCIATA AMERICANA - L'ATTACCO ARMATO SUBITO DAL MARITO PAUL PARE ABBIA AUMENTATO IL DESIDERIO DI TRASFERIRSI PER QUALCHE TEMPO IN ITALIA…