C’E’ SOMMOVIMENTO NEL MOVIMENTO! - VIRGINIA RAGGI POTREBBE DARE IL VIA A UNA SCISSIONE DAL M5S, IN APERTA POLEMICA CON L’AVVICINAMENTO DI CONTE AL PD - L’EX SINDACA POTREBBE PASSARE, INSIEME AD ALTRI CONSIGLIERI COMUNALI DI ROMA, A “SCHIERARSI”, L’ASSOCIAZIONE DI ALESSANDRO DI BATTISTA, NATA COME MOVIMENTO CULTURALE MA CHE POTREBBE DIVENTARE QUALCOSA IN PIU’ - LA MOSSA SAREBBE QUASI OBBLIGATA SE IL MOVIMENTO, IN VISTA DELLE ELEZIONI COMUNALI DI ROMA DEL 2026, SI INDIRIZZASSE VERSO UN PATTO COL PD - E SE IL M5S ALLE EUROPEE ANDASSE SOTTO IL 10%...

Estratto dell’articolo di Lorenzo De Cicco per “la Repubblica”

Il Conte ammaliato dal campo largo, che diceva «governeremo di nuovo col Pd», non è durato nemmeno 9 settimane e mezzo, ma 2 settimane scarse: tra la sbornia sarda e la scoppola abruzzese. E adesso? L’ex premier non vuole tornare in versione puramente combat, anti- Pd, com’era un anno e mezzo fa. Ma da qui alle Europee dovrà marcare il territorio, sganciarsi dal ruolo di stampella di Elly Schlein. «Batterà molto sul no alle armi», raccontano i suoi. Anche per evitare la concorrenza a sinistra di Michele Santoro.

[…] Se l’ex premier non può stringersi definitivamente nell’abbraccio con Schlein, non è soltanto una questione di posizionamento elettorale. Ma anche di equilibri interni. Un pezzo di Movimento fatica ancora a digerire un asse strutturale col Nazareno. Non solo i vecchi elettori grillini, ma anche una fetta importante di classe dirigente: in Piemonte è stata Chiara Appendino a silurare la trattativa coi democratici. E sarà interessante, a questo proposito, capire cosa succederà a Roma dopo le Europee.

C’è una voce che rimbalza da qualche settimana in Campidoglio, dove siede ancora una figura ingombrante per l’ex premier come l’ex sindaca Virginia Raggi: si comincia a parlare di una possibile scissione nel Movimento, cioè di un passaggio armi e bagagli di consiglieri comunali e municipali a una nuova formazione. Quale? “Schierarsi”, l’associazione di Alessandro Di Battista, nata per ora come movimento cultural sociale.

La mossa, di cui discutono gli esponenti romani da Natale, sarebbe quasi obbligata, se il Movimento in vista delle elezioni Comunali del 2026 si indirizzasse verso un patto col Pd. Un’operazione così, nella Capitale che fu il primo vero laboratorio di governo su larga scala del Movimento e che nel 2016 anticipò il boom delle Politiche del 2018, potrebbe stimolare emulazioni in altre città dello Stivale. Chissà. Di sicuro Raggi sta «dando una mano» all’associazione di Dibba.

In Parlamento, Conte pare avere una falange […] non c’è il controcanto quotidiano […] Però va considerato un aspetto[…]: il vincolo dei due mandati. Una trentina abbondante tra deputati e senatori oggi è al secondo giro nel Palazzo. E non vuole fare la fine di Paola Taverna e Vito Crimi, che per tutto il 2022 Conte aveva rassicurato, raccontando che avrebbe convinto Beppe Grillo a cedere sull’ultimo tabù. Senza riuscirci.

Non a caso ha fatto rumore, nei gruppi contiani, un post pubblicato dall’ex comico qualche giorno fa sul suo blog, in cui ribadiva che i due mandati rimarranno un pilastro del Movimento. Un post «spintaneo» […] quasi fosse stato suggerito da Conte, proprio mentre alcuni esponenti della vecchia guardia provavano a riaprire la discussione sui mandati […]

Conte, come per le Politiche, nominerà i capilista, pescati dal suo listino blindato, in cui figurerà Pasquale Tridico. Gli altri, quelli passati per il voto online sulle auto-candidature, saranno relegati più in basso. A proposito di doppio mandato, qualche grande ex spera almeno di ottenere il via libera a correre per le Comunali. […] Che permetterebbe a Roberto Fico di candidarsi sindaco di Napoli (con Gaetano Manfredi dirottato in Regione) e a Taverna di strappare almeno un posto da consigliere comunale a Roma. […]

[…] A differenza del Pd, dove Schlein sarà costretta a scavallare almeno il 20% […] nel M5S non c’è un’asticella, per le Europee. […] Però se le cose finissero davvero male, cioè con un risultato più verso il 10% che verso il 15, le carte potrebbero rimescolarsi. Anche perché le amministrative si confermano un bagno di sangue: tra il 2023 e il 2024 il Movimento è sprofondato sotto al 4% in Lombardia e ha rimediato tra il 7 e l’8% in Lazio, Molise, Sardegna e Abruzzo, regione in cui alla tornata precedente era al 20%.

«Ma dipende tutto da Beppe, se vorrà davvero tornare a un direttorio», ammettono anche i pochi apertamente scettici sul nuovo corso. Ma lo dicono senza farsi troppe illusioni. Perché con 300mila euro all’anno in tasca bonificati dal Movimento, per ordine di Conte, pochi sono convinti che il fondatore possa mettersi di traverso.