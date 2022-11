C’E’ VOGLIA DI DISTENSIONE – L’AMBASCIATORE RUSSO NEGLI STATI UNITI, ANATOLY ANTONOV, LANCIA IL RAMOSCELLO D’ULIVO A WASHINGTON: “SIAMO DELL'IDEA CHE I CONTATTI E LE RELAZIONI DIPLOMATICHE NON DEBBANO ESSERE INTERROTTI” – ANCHE PECHINO ABBASSA I TONI: XI JINPING, NELL’INCONTRO CON KAMALA HARRIS, HA AFFERMATO CHE L'INCONTRO AVUTO AL G20 DI BALI CON IL PRESIDENTE AMERICANO JOE BIDEN "È STATO STRATEGICO E COSTRUTTIVO"

PUTIN BIDEN

AMBASCIATORE RUSSO, SBAGLIATO ROMPERE LE RELAZIONI CON USA

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Mosca ritiene che sarebbe una decisione sbagliata rompere le relazioni diplomatiche tra la Russia e gli Stati Uniti. E' quanto ha dichiarato l'ambasciatore russo presso gli Stati Uniti, Anatoly Antonov, riferisce l'agenzia Tass, sottolineando come anche la parte statunitense non abbia alcun desiderio di interrompere i rapporti con Mosca. "Siamo dell'idea che i contatti e le relazioni diplomatiche non debbano essere interrotti. Credo che sarebbe una decisione sbagliata. A mio avviso, anche la parte americana non desidera interrompere le relazioni tra i due Paesi", ha detto il capo della missione diplomatica russa.

ANATOLY ANTONOV

XI AD HARRIS, INCONTRO CON BIDEN STRATEGICO E COSTRUTTIVO

(ANSA) - PECHINO, 19 NOV - Il presidente cinese, Xi Jinping, ha affermato che l' incontro avuto a Bali lunedì con il presidente americano Joe Biden "è stato strategico e costruttivo", caratterizzandosi per il "significato importante nel guidare le relazioni tra Cina e Stati Uniti per il futuro". Incontrando oggi a margine del vertice Apec di Bangkok la vicepresidente Usa Kamala Harris "su sua richiesta", Xi ha espresso "la speranza che le due parti aumenteranno ulteriormente la comprensione reciproca, riducendo le percezioni errate e gli errori di calcolo", si legge in una nota della diplomazia di Pechino.

xi jinping joe biden al g20 di bali 3

Lo scopo, ha continuato Xi, è quello di "collaborare per riportare le relazioni tra Cina e Stati Uniti sulla strada di uno sviluppo sano e costante". In questo scenario, l'auspicio è che anche "la vicepresidente Harris svolga un ruolo positivo in questo senso". Harris, nel corso del breve scambio di opinioni, ha notato, sempre secondo la versione di Pechino dell'incontro, che il summit tra i due presidenti "è stato un successo e ha sottolineato che la parte statunitense non cerca il confronto o il conflitto con la Cina e che le due parti devono lavorare insieme su questioni globali e mantenere aperte le linee di comunicazione".

joe biden xi jinping g20 bali

Harris aveva fatto sapere in precedenza, tramite un funzionario della Casa Bianca, di aver detto a Xi che i due Paesi necessitavano di "mantenere le linee di comunicazioni aperte per gestire responsabilmente la loro competizione". Il colloquio Xi-Harris è maturato all'indomani del lancio del missile balistico intercontinentale Icbm da parte della Corea del Nord, ritenuto in grado di raggiungere qualsiasi parte del territorio degli Stati Uniti.