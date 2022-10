30 ott 2022 14:15

L’ULTIMA GRANA PER GIORGIA MELONI È IL RONZULLIANO MANGIALAVORI – “KISS ME LICIA” LO VUOLE A TUTTI I COSTI COME SOTTOSEGRETARIO ALLE INFRASTRUTTURE, MA LA PREMIER STOCE IL NASO: IL SENATORE AZZURRO È CITATO, MA NON INDAGATO, NEGLI ATTI DELL’INCHIESTA IMPONIMENTO. SE SALTA QUELLA CASELLA PER UN VETO, PERÒ, POTREBBE ESSERCI UN EFFETTO DOMINO ANCHE SU ALTRI PAPABILI, COME IL TAJANEO BARELLI. A DIMOSTRAZIONE CHE, ALLA FINE, È SOLO UNA QUESTIONE INTERNA DEL PARTITO DI BERLUSCONI