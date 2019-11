Un vero signore lui e i suoi accoliti. Che Matteo Renzi news lo riposti è un po’ vomitevole, ma oramai mi pare che siamo oltre. pic.twitter.com/VdF8X7CoSV — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 25 novembre 2019

matteo renzi al billionaire di riyad con flavio briatore e tommaso buti 2

Francesca Schianchi per “la Stampa”

«C'era tutto il mondo a quella cena al Billionaire, c' erano i ministri sauditi, tante personalità». Flavio Briatore risponde al telefono da Monaco. Nel weekend era a Riyad: proprio da un video sulla sua pagina Instagram si scorge, seduto a un tavolo del locale che ha aperto nella capitale saudita, l' ex premier Matteo Renzi.

Ospite suo?

«Era la cena della Formula E, quello seduto accanto a Renzi è Alejandro Agag, chairman della Formula E. Ha fatto gli inviti il governo saudita, che ha la licenza di sei nostri marchi in Arabia».

flavio briatore

Compreso il Billionaire?

«Per andare a Riyad abbiamo avuto mesi di trattative col governo. Abbiamo fatto un accordo con cui gli abbiamo dato la licenza di sei marchi, tra cui il Billionaire, e noi li gestiamo.Diamo lavoro a 83 italiani. È giusto che un bravo politico italiano conosca la realtà di quei Paesi, che sono il futuro».

L' Arabia Saudita è un Paese controverso, con un problema sui diritti umani

«È l' unico Paese dove girano soldi! Io devo creare posti di lavoro e vado dove è possibile farlo. Mica come succede in Italia: operazioni come lo scudo penale sì-lo scudo penale no (sul caso Ilva, ndr.) portano la nostra immagine ai minimi storici».

Lei è in rapporti con Renzi?

renzi briatore presta

«Io sono in rapporti con tutti. Non essendo un politico posso parlare con tutti».

L' ex premier è mai stato ospite in altri suoi locali?

«Non credo ma non ci sarebbe niente di male».

Le piace il suo nuovo partito, Italia viva?

«In Italia oggi ci sono due grandi politici, Matteo Renzi e Matteo Salvini. Fanno politiche diverse ma sono giovani, hanno qualità indubbie».

calenda post

Li vedrebbe bene al governo insieme?

«Sono due persone che meritano grande stima. Renzi è tecnico, intelligente. Salvini sa parlare alla pancia della gente. Non so se potrebbero fare un governo insieme, ma sarebbe una bella combinazione».

Lei chi voterebbe?

«Essendo residente all' estero votare è un' avventura. L' ultima volta le schede sono arrivate in ritardo».

Ma chi le piace di più?

«Voterei qualcuno che fa cose concrete per l' Italia».

Uno dei due Mattei?

«Sì, sì, di sicuro non Calenda. Penso che non lo votino nemmeno i suoi famigliari».

matteo renzi al billionaire di riyad con flavio briatore e tommaso buti 1

È arrabbiato perché ha detto che Renzi a farsi vedere a Riyad con lei rischia la reputazione?

«Cosa pensa Calenda non mi interessa. Io ho vinto sette Mondiali di Formula 1, lui era il portaborse di Montezemolo».

Non esageri: è stato ministro dello Sviluppo economico.

«Sì, quello che ha fatto l' accordo con Mittal! Vedremo quest' operazione quanto costerà agli italiani».

È furioso per quella battuta

«La gente parla senza cognizione di causa. Il mio gruppo paga 22-25 milioni all' anno di stipendi, io la mia parte la faccio. Lui chiacchiera ma poi, ora che è uscito dal Pd, non ha dato le dimissioni da parlamentare europeo, dove è stato eletto con i voti del Pd».

Anche lei ha lanciato una sua iniziativa, il Movimento del Fare: che progetti ha?

«È una fucina di idee composta da persone che lavorano e non sono coinvolte nella politica. Ci saranno tanti giovani impegnati a lavorare al sito che sarà on line tra una settimana-10 giorni».

CARLO CALENDA

2 - LA POLEMICA CALENDA-BRIATORE, RISSA SOCIAL SULLA CENA DI RENZI AL BILLIONAIRE DI RIAD

Da “la Repubblica”

matteo renzi al billionaire di riyad con flavio briatore e tommaso buti

Una vera rissa da saloon ma sui social. Portaborse, traditore attaccato alla poltrona e pasticcione, sono gli insulti di Flavio Briatore a Carlo Calenda. L'europarlamentare di Azione risponde: vomitevole, lui e i suoi accoliti. Su cosa litigano? Su Matteo Renzi per via della presenza dell' ex premier alla cena del Billionaire di Riad in Arabia Saudita, involontariamente rivelata dallo stesso Briatore con una clip su Instagram.

Renzi resta fuori dalla scazzottata ma poi arriva lo scivolone.

CARLO CALENDA

Qualche suo collaboratore pubblica l' intemerata di Briatore su Facebook nella pagina ufficiale "Matteo Renzi news". Post cancellato poco dopo. A Calenda appare "vomitevole" questo passaggio della mega-rissa. Tutto nasce con l' ex ministro che fa notare su Twitter come non giovi alla reputazione di Renzi andare a cena a Riad e al Billionaire con tipi come Briatore e «tal Tommaso Buti», imprenditore fiorentino. Briatore ribatte con un post al veleno. Il manager ricorda i suoi successi in Formula 1 e l' irrilevanza di Calenda alla Ferrari da semplice portaborse, il pasticcio dell' Ilva, il tradimento al Pd dopo le Europee, lo stipendio di Strasburgo cui non rinuncia. I commenti della pubblica piazza web sono da leggere: tifosi, hater e qualcuno che ci scherza su.

