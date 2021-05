MA VATTANI IN ASIA! DA “CONSOLE FASCIO-ROCK” AD AMBASCIATORE A SINGAPORE: LA FARNESINA PROMUOVE MARIO VATTANI (FIGLIO DI UMBERTO, GIA' CONSIGLIERE DIPLOMATICO DI ANDREOTTI). LA PROTESTA DEI PARTIGIANI DELL’ANPI: “SCELTA CHE LEDE LA REPUBBLICA ANTIFASCISTA” – E VATTANI NON RINNEGA LE SUE IDEE: "ANCORA CON QUELLA STORIELLA DI 10 ANNI FA…". IL GOVERNO SI SFILA. E IL QUIRINALE? “SULLA NOMINA DI VATTANI NON HA NULLA DA DIRE”, TAGLIA CORTO IL PORTAVOCE DI MATTARELLA…