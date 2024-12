11 dic 2024 10:24

SALUTAME LA DRAGHETTA! DRAGHI PRENDE A SCHIAFFI LA MELONI NON CITANDOLA MAI NEL SUO INTERVENTO ALL’ISPI DI MILANO: “LA LEADERSHIP DI FRANCIA E GERMANIA SI È INDEBOLITA MA NON NE VEDO ALTRE CAPACI DI DIRIGERE L'EUROPA” – SORGI: “UNA CONSIDERAZIONE CHE NON FARA’ CERTO PIACERE ALLA PREMIER. COERENTEMENTE CON IL SUO RECENTE RAPPORTO SULLA COMPETITIVITÀ IN EUROPA, DRAGHI RITIENE CHE UN EVENTUALE AVANZAMENTO DEI PAESI E DELLE FORZE SOVRANISTE NON FAREBBE CERTO L'INTERESSE DELL'UNIONE. PER QUESTO CONTINUA A AUGURARSI CHE…”