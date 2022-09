ALLA SALUTE DELLA MINISTRA! – PRIMA GRANA PER LA NEOPREMIER BRITANNICA LIZ TRUSS: CIRCOLA UNA FOTO IMBARAZZANTE DELLA SUA VICE NONCHE' MINISTRA DELLA SALUTE, THÉRÈSE COFFEY – SI VEDE LA DONNONA DURANTE UN PARTY, CON UN GROSSO SIGARO IN BOCCA, LA MAGLIETTA SPORCA DI ALCOL E UN BICCHIERE DI PROSECCO, O MAGARI CHAMPAGNE, IN MANO – LEI SI DIFENDE: “È VERO, NON SONO UN MODELLO. MA HO SUBITO SULLA MIA PELLE LE DISFUNZIONI DELLA NOSTRA SANITÀ PUBBLICA”

therese coffey 1

Di Thérèse Coffey, nuova ministra della Salute, fedelissima della nuova premier Liz Truss e per questo anche sua vice, in queste ore circola una foto piuttosto imbarazzante online, seppur scattata anni fa. Nell’immagine, si vede Coffey durante un imprecisato party, con un grosso sigaro in bocca, la maglietta sporca di qualche drink rovesciato e un bicchiere di prosecco, o magari champagne, in mano.

Una serata come tante, durante i tipici party inglesi. E Coffey, nata in Lancashire da genitori entrambi insegnanti ma trasferitasi a Liverpool all’età di 6 anni e grande amante dei karaoke, resta una delle ministre più competenti e affidabili del governo Truss, come aveva già dimostrato nell’esecutivo precedente con Boris Johnson in qualità di responsabile del Lavoro. Il problema però, secondo alcuni oppositori, è che ora Coffey è diventata ministra della Salute. E i suoi “vizi”, oltre alla foto oramai virale, sarebbero un problema, anzi un disincentivo, per promuovere un sano stile di vita.

therese coffey e liz truss

Dopo tanto chiacchiericcio e polemiche online, oggi lo ha ammesso pure Coffey, tifosissima del Liverpool, laurea a Oxford e lavori nella finanza, prima di sbarcare in politica: “È vero, non sono un modello. Ma ho subito sulla mia pelle le disfunzioni della nostra sanità pubblica “Nhs"”, quando anni fa rischiò di morire per un’infezione all’orecchio non diagnosticata, "e so di che cosa ha bisogno per tornare efficiente”, ha dichiarato oggi Coffey alla radio londinese Lbc. [...]

