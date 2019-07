SALVATE I PUPI DA PUPI D’ANGERI! “CAROLA RACKETE E’ UNA CIALTRONA CHE HA SFONDATO LA PORTA DI CASA DI UN PAESE. IN QUALSIASI ALTRO PAESE UNA COSÌ VA A FINIRE IN CARCERE” - “LE ONG SONO TRASPORTATORI DI SCHIAVI IN ITALIA. TUTTI SONO IN COMBUTTA E CI GUADAGNANO”. POI SCAZZA CON DAVID PARENZO E ALBERTO GOTTARDO: “LEI HA DECINE DI ROLLS ROYCE E SI LIMITA A 25MILA EURO CON CUI PROBABILMENTE SI ASCIUGA L’UCCELLO” - “SE LO ASCIUGHI LEI L’UCCELLO, PERCHÉ IO ALMENO FACCIO QUALCOSA. MI DICA COSA FA, LEI? PERCHÉ NON SE NE PRENDE IN CASA UNO LEI?”

La Zanzara su Radio 24

“Le ong nascono come enti benefici per salvare la gente. Ma queste adesso si sono trasformate in trasportatori di schiavi, portano lo schiavismo nei vari paesi europei come per esempio l’Italia”. Così l’ambasciatore del Belize presso l’Unione Europea, Pupi D’Angeri, a La Zanzara su Radio 24 parlando del caso Sea Watch. Addirittura..: “Certo. Voi dovete dirmi se qui in Italia non esiste lo schiavismo. Ci sono organizzazioni che tengono queste persone in schiavismo. E tutti ci guadagnano da questa tratta, molti soldi, non pochi”.

Come definisci la signora Carola Rackete? “Questa Rackete ha avuto la fortuna di essere una comandante donna, sennò è una qualsiasi, una cialtrona che si permette di sfondare le porte di casa di un paese”.

Perché una cialtrona, dice uno dei conduttori David Parenzo?: “Una cialtrona perché io non vengo a casa tua e sfondo la porta per entrare”. Ma è la capitana di una nave, dice ancora Parenzo: “E’ una capitana di una nave, ma mica può fare quello che vuole, eh. Ci sono delle leggi”. Aveva a bordo delle vite umane che voleva salvare, insiste ancora Parenzo: “Attenzione, io sono uno che aiuta la gente. Ma se Pupi D’Angeri sfonda casa tua per entrarci, è un cialtrone.

Ma voi vi rendete conto che tra un po’ in Italia ci sono più schiavisti che immigrati? E’ come se avesse sfondato le porte di uno Stato. Ed è una cialtrona. Punto. Dovrebbe essere condannata, perché io voglio vedere chiunque al mondo, in Inghilterra, nel Regno Unito, in Francia, sfondare il passaggio delle acque dove gli si è intimato di fermarsi…dovrebbero prenderla e metterla in galera. Ma in Italia si può far tutto purtroppo.

Io ho avuto l’ambasciata per 12 anni in Piazza di Spagna, dove sugli scalini facevano i loro bisogni tutti la sera. Era uno schifo. Provate ad andare a Parigi a fare quello che fanno sulla scalinata di Trinità dei Monti, provata a buttare un fazzolettino a Londra”. Poi attacca ancora le Ong: “Ma sapete che questi che fanno ‘sto lavoro sono tutti miliardari? C’è un’organizzazione in Libia sulle ong, ci sono delle organizzazioni purtroppo anche in Italia. Sono tutti in combutta, ci sono telefonate dirette dove si organizzano queste cose...”.

Lei è milionario e non vuole che entrino quattro povere persone, ma non si vergogna, dice uno dei conduttori, Alberto Gottardo: “Se lei facesse quello che faccio io per gli immigrati. Una volta ho dato 25mila euro a una famiglia per partire con un’impresa”. Ma lei ha decine di Rolls Royce e si limita a 25mila euro con cui probabilmente si asciuga l’uccello: “Se lo asciughi lei l’uccello, perché io almeno faccio qualcosa. Mi dica cosa fa, lei, Gottardo? Perché non se ne prende in casa uno lei?”.

Lei dovrebbe donare 500mila euro non 25mila: “No, no, signori, io dono molto di più. Venga con me dove ci sono i poveri. Dove lei non l’ho mai vista….Ma si vergogni lei. E’ giusto secondo lei che ci sia un mercato ufficiale dello schiavismo? Quando vengono qui, ci sono organizzazioni schiaviste”.

