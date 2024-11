donatella tesei stefania proietti

Quando sono state scrutinate 301 sezioni su mille, la candidata del campo largo, la ‘civica’ Stefania Proietti è in vantaggio con il 51,35% sulla rivale del centrodestra, la governatrice leghista uscente Donatella Tesei al 45,98%.

Schlein partita da Bologna e diretta a Perugia La segretaria del Pd Elly Schlein, dopo essere stata a Bologna al fianco del neoeletto Michele de Pascale, è in partenza per Perugia per sostenere Stefania Proietti, al momento in vantaggio di pochi punti sulla rivale Donatella Tesei, governatrice dell'Umbria uscente.

“Ho realizzato il mio sogno”. Così Michele de Pascale certifica la vittoria a spoglio ancora in corso, ma con una forbice sulla candidata del centrodestra Elena Ugolini che lo dà vincente sin dagli exit poll e dalle prime proiezioni. L’avversaria riconosce la sconfitta, chiama Meloni, “ma quello che ci siamo dette è personale”. L’Emilia-Romagna argina così l’avanzata della destra. L’ex sindaco di Ravenna incassa un netto distacco e arriva al comitato elettorale pensando già da governatore:

“Chiedo alla premier Meloni – dice ricordando la regione ferita dalle alluvioni – un cambio di passo, basta speculazioni, sono pronto a fare il commissario per la ricostruzione”. Con lui la segretaria Elly Schlein che dichiara: “E’ la vittoria della coesione” ma, aggiunge, “dobbiamo migliorare ogni giorno, mai sedersi”. Quello che però preoccupa è il fatto che alle urne è andato meno di un elettore su due. L’affluenza definitiva è del 46,42% con Bologna città che ha superato il 50% (52,98%). Meglio del novembre nero del 2014, quando si scese al 37,7%, ma meno delle ultime regionali del 2020, quando a spingere ci fu il movimento delle Sardine e la partecipazione al voto è stata del 67,67%.

Gli auguri di Meloni a Proietti e de Pascale

La premier Giorgia Meloni, impegnata in Brasile con il vertice del G20, ha appena twittato i suoi auguri di buon lavoro a Michele de Pascale e a Stefania Proietti, neo governatori: «Al di là delle differenze politiche - scrive Meloni - auspico una collaborazione costruttiva per affrontare le sfide comuni e lavorare per il benessere e il futuro delle nostre comunità». Il neogovernatore dell'Emilia Romagna nel suo primo intervento dopo il risultato aveva a sua volta rivolto un appello a Palazzo Chigi ad archiviare le polemiche sull'alluvione e a lavorare insieme per risolvere le criticità sul territorio .

Il Pd esulta: «La destra si può battere» «Marche arriviamo!»

«La destra, questa orribile destra, si può battere» commenta via social Matteo Orfini. E Matteo Ricci, eurodeputato e già sindaco di Pesaro, sottolinea come ancora una volta l'esperienza di chi guida le città fa premio tra l'elettorato: «In Umbria si cambia con un'altra sindaca straordinaria che riconquista la Regione, una vittoria simbolicamente importantissima». E pensando alla sua regione, tradizionalmente di centrosinistra ma passata nel 2020 al centrodestra, aggiunge: «Ps. Marche, Arriviamo!».

Proietti: «È stata la vittoria dei cittadini»

«È stata la vittoria dei cittadini, ringrazio tutti». Queste le prime parole di Stefania Proietti, avviata a diventare la nuova governatrice dell'Umbria

Conte chiama Proietti: «Vittoria strepitosa»

Il leader del M5S, Giuseppe Conte, non si è recato a Perugia per festeggiare la vittoria della candidata del campo largo. «Stiamo preparando Nova, siamo in dirittura d'arrivo, non riesco a raggiungerti per festeggiare e abbracciarti - ha detto l'ex premier alla neo governatrice in una telefonata -. La costituente mi blocca a Roma». Per Conte si è trattato in ogni caso di una «vittoria strepitosa» che ha sconfitto «le promesse last minute del centrodestra» che «non hanno ingannato gli umbri». E ancora: «Nessun dubbio che fossi tu la candidata migliore».

UMBRIA: II INSTANT POLL SWG-TG LA7, PROIETTI 47-51% TESEI 46-50% (Adnkronos) - Secondo il secondo instant poll di Swg per La7, alle elezioni regionali dell'UMBRIA la candidata del campo largo Stefania Proietti è in leggero vantaggio con il 47-51% sulla presidente uscente del centrodestra Donatella Tesei al 46-50%.

UMBRIA: EXIT POLL OPINIO-RAI; TESTA A TESTA TESEI PROIETTI

(ANSA) Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, in Umbria è testa a testa tra la candidata del centrodestra Donatella Tesei con un forchetta tra il 46,5%% e il 50,5% e la candidata del centrosinistra Stefania Proietti, che è data tra il 46% e il 50%. Il candidato Marco Rizzo è dato da zero al 2%

E-R: EXIT POLL OPINIO-RAI; DE PASCALE TRA IL 53% E 57%

(ANSA) Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, in Emilia Romagna è in testa il candidato del centrosinistra Michele De Pascale con un forchetta tra il 53% e il 57%, mentre il candidato del centrodestra Elena Ugolini è tra il 39% e il 43%. Il candidato Federico Serra (Sinistra) è dato dall'1 al 3% (ANSA).

E-R: PRIMA PROIEZIONE OPINIO-RAI; DE PASCALE AL AL 56,8%

(ANSA) - Secondo la prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, in Emilia Romagna è in testa il candidato del centrosinistra Michele De Pascale con il 56,8%%, mentre il candidato del centrodestra Elena Ugolini ha il 39,4%.

