SALVINI FA ORMAI IL CAPO-CANTIERE: E’ FUORI STANZA DUE GIORNI SU TRE - IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE HA DISERTATO IL DICASTERO DI PORTA PIA 53 VOLTE NEGLI ULTIMI TRE MESI. HA PREFERITO COMIZI E INAUGURAZIONI CONFERENZE (NON SE NE PERDE UNA) E SOPRALLUOGHI SUI CANTIERI. E ANCHE LE UDIENZE DEL PROCESSO OPEN ARMS, CHE LO VEDE IMPUTATO A PALERMO, SONO OCCASIONE PER INCONTRI POLITICI…

Estratto dell’articolo di Antonio Fraschilla,Emanuele Lauria per “la Repubblica”

matteo salvini cantieri

Il senatore? È fuori stanza. Preso da impegni elettorali, incombenze da leader di partito e necessità di fare propaganda, il ministro per le Infrastrutture (e vicepremier) Matteo Salvini non ha frequentato molto gli uffici del ministero. Anzi. Negli ultimi novanta giorni, quelli trascorsi dall’inizio dell’anno, il capo del Carroccio è stato 53 volte lontano da Porta Pia per appuntamenti di varia natura: soprattutto conferenze (non se ne perde una) e sopralluoghi sui cantieri.

Non solo di grandi opere, ma anche di anonime bretelle in Val Camonica o rotonde di periferia. Attività che gli hanno fatto guadagnare il titolo di “capo cantiere” del governo Meloni, sempre pronto a indossare il caschetto giallo. E non è una novità: nel 2018, appena insediatosi al Viminale, trascorse due terzi dell’estate fra comizi e feste elettorali.

matteo salvini cantieri

Ma allora preparava lo strappo del Papeete. Quest’anno ci sono le Regionali (prima in Lombardia e Lazio, adesso in Friuli Venezia Giulia) a sottrargli tempo. Proprio nella fase calda del Pnrr, che vede il ministero di cui è alla guida agli ultimi posti nella classifica della spesa.

(...)

Dal 3 al 10 febbraio è stato sempre a Milano a parte una puntata a Roma per partecipare al lancio della candidatura a governatore di Francesco Rocca. Il mese si è concluso con un suo video sul Ponte di Öresund, «la grande infrastruttura che unisce Svezia e Danimarca », per dire che lui farà adesso il Ponte sullo Stretto. Poi ha incontrato a Stoccolma i ministri dei Trasporti europei. Anche marzo è stato un mese ricco di impegni ma fuori dal ministero, tra incontri alla Fondazione Luigi Einaudi di Roma, un salto a Casalecchio di Reno per la presentazione del progetto Anas del nodo ferroviario e stradale e una tappa alla Fiera di Verona. Dal 23 al 31 marzo non si è mai fermato. E anche le udienze del processo Open Arms, che lo vede imputato a Palermo, sono occasione per incontri politici (…)

meme su Matteo Salvini e il ponte sullo stretto