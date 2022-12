CHE SUCCEDE AL CREMLINO? PUTIN HA CANCELLATO LA CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO (NON SUCCEDEVA DA OLTRE 10 ANNI) – MAD VLAD NON L'AVEVA TENUTA TRA IL 2009 E IL 2011 (QUANDO PERÒ ERA “SOLO” PRIMO MINISTRO) E L'AVEVA CANCELLATA UNA SOLA VOLTA, NEL 2005 - LA DECISIONE ARRIVA IN UN PERIODO IN CUI IL CONSENSO DEI RUSSI PER LA GUERRA IN UCRAINA È IN CALO ANCHE SE..