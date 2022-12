30 dic 2022 13:26

SALVINI INDOSSA IL CAMICE DEL VIROLOGO ("AL MOMENTO NON CI SONO NUOVE VARIANTI, C'E' LA OMICRON SU CUI GLI ITALIANI SONO IN SICUREZZA”) E VIENE SUBITO SMENTITO DIRETTAMENTE DAL MINISTERO DELLA SALUTE: “LA PANDEMIA E’ IMPREVEDIBILE,PAESE SI PREPARI ALLA POSSIBILE CIRCOLAZIONE DI NUOVE VARIANTI DI SARSCOV2” - IL MINISTRO SCHILLACI, GRAN CUOR DI LEONE, AVEVA PAURA A FAR USCIRE UN’AGENZIA A SUO NOME PER CONTRADDIRE SALVINI E QUINDI L'ANSA E’ USCITA A FIRMA DEL MINISTERO DELLA SALUTE…