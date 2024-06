SALVINI SI FA SPERNACCHIARE ANCHE DA TONINELLI: “IL LIVELLO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DELLA LEGA È DA PAPERINO, MA DOBBIAMO INFORMARE LA LEGA CHE I DODICENNI NON VOTANO” – LA CAMPAGNA ELETTORALE SU TIKTOK DELL’EX MINISTRO AI TRASPORTI: “SIAMO NELLA MERDA LIQUIDA, ANCORA OGGI CI DICONO CHE ERAVAMO DEGLI SCAPPATI DI CASA E IO SONO QUELLO CHE HA SUBITO PIÙ INFAMATE, NEANCHE LA RAGGI…” – I VIDEO CONTRO RENZI, TAJANI E SULLE ACCISE

Estratto dell’articolo di Emanuele Buzzi per www.corriere.it

Una campagna elettorale alternativa, tra social, interviste ai candidati e commenti alle affissioni degli altri partiti. Ancora al centro della scena, come quando qualche giorno fa è diventato virale un meme della Lega che lo ritraeva in versione Di Caprio, accanto a Elly Schlein- Kate Winslet sul Titanic.

Parliamo di Danilo Toninelli, ex ministro e senatore M5S, oggi probiviro del Movimento. Il meme leghista su di lui è rimbalzato sui social e l’ex parlamentare ha ammesso («Non mi ricordo come si chiamino i protagonisti») e lo ha commentato a Radio Cusano Campus: «La campagna elettorale della Lega è adorabile, però dobbiamo informare Salvini e la Lega che i dodicenni non votano. Il livello è da Paperino, non votano i bambini di 10 anni».

«La politica italiana del 2024 è tutta comunicazione, è tutto un tentativo di imparare a fare il volto giusto in televisione, a dare la pettinatura corretta, a recitare la propria parte senza sentire attraverso il cuore quello che si dice», ha spiegato poi Toninelli.

L’ex senatore sta facendo campagna elettorale a suo modo per il Movimento. Sui suoi canali social […] ha intervistato i candidati (il 7 giugno toccherà a Pasquale Tridico) alle Europee: il direttore de La Notizia, Gaetano Pedullà, e, più recentemente, Paolo Bernini, ex deputato, collega di Toninelli durante la prima legislatura stellata in Parlamento.

Un’ora di dialogo-intervista con Toninelli che riflette sui commenti degli ascoltatori. «Penso di dare il voto a Paolo». «Fai bene a farlo». La connessione va e viene e l’ex ministro incita: «Ragazzi, dobbiamo avere pazienza». «Andremo a perdere il lavoro dappertutto soprattutto con l’intelligenza artificiale e a noi servirà un reddito base universale», dice Bernini.

«Un piccolo passo l’avevamo fatto e ovviamente è stato cancellato», replica Toninelli. E aggiunge: «Siamo nella m…liquida». «Ancora oggi ci dicono che eravamo degli scappati di casa e io sono quello che ha subito più infamate, neanche la Raggi…», dice Toninelli.

[…] In alcuni video Toninelli commenta con sfottò le affissioni pubblicitarie degli altri partiti. Passa un autobus a Roma con l’immagine di Renzi e Toninelli commenta: «Gli unici che possono sopportarlo perché non sanno niente sono gli stranieri. Beati gli stranieri». «Io penso non ci sia da fidarsi della Schlein per niente», […]. E vedendo i poster con […] Tajani e […] Berlusconi, parla di «un candidato che parteciperà alle elezioni dall’aldilà».

L’ultima freccia nella faretra di Toninelli è il suo tg di controinformazione, in cui tocca i temi a suo dire caldi della settimana.

[…] Fino all’ultima puntata che va dalla rissa in Parlamento all’aumento del prezzo della carta igienica. Commenta: «Siccome costa meno un giornale della carta igienica, conviene usare quello».

