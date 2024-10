17 ott 2024 12:12

SANITÀ, CHE GRAN PASTROCCHIO – GIORGIA MELONI È COSTRETTA AD AMMETTERE CHE I MEDICI NON HANNO TUTTI I TORTI A ESSERE INCAZZATI. MA, COME AL SOLITO, DÀ LA COLPA AI GOVERNI PRECEDENTI: “QUESTE SONO LE RISORSE CHE ABBIAMO. SE NON AVESSIMO SPESO ALLEGRAMENTE IN ALTRI ANNI, NE AVREI MESSE ANCORA DI PIÙ…” – IL MINISTRO SCHILLACI ERA CONVINTO DI AVER OTTENUTO 3,5 MILIARDI NEL 2025, E INVECE I FONDI PER IL PROSSIMO ANNO SARANNO SOLO 880 MILIONI…