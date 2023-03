SANNA MONTATA – ABBIAMO POMPATO TALMENTE TANTO LA PREMIER FINLANDESE, SANNA MARIN, CHE ORA RISCHIA DI PERDERE LE ELEZIONI! – DOMENICA HELSINKI VA AL VOTO E I SONDAGGI DANNO IL PARTITO DEL PRIMO MINISTRO, CHE PIACE ALLA GENTE CHE PIACE, IN DISCESA: SARÀ UN TESTA A TESTA A TRE – AL PRIMO POSTO C’È IL CENTRISTA PETTERI ORPO CON IL SUO PARTITO DI COALIZIONE NAZIONALE (19,8%). POI CI SONO, A PARI MERITO, LA SOCIALDEMOCRATICA SANNA MARIN E RIIKKA PURRA, ASTRO NASCENTE DEL SOVRANISMO NORDICO. PURRA E ORPO POTREBBERO ALLEARSI E FAR FUORI LA BELLA SANNA… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Irene Soave per il “Corriere della Sera”

riikka purra sanna marin petteri orpo dibattito

Quando l’estate scorsa i social sono stati inondati di immagini di Sanna Marin che ballava a una festa, il colpo più basso glielo ha sferrato Riikka Purra, già in assetto da campagna elettorale: «Faccia un test antidroga» […].

L’insinuazione era che Marin […] non fosse abbastanza lucida. Il test Sanna Marin lo ha fatto: negativo. Ma si saprà domenica sera […] se e quanto le sarà costato. Riikka Purra, intanto, festeggia già.

PETTERI ORPO

Il 2 aprile la Finlandia vota per il rinnovo del Parlamento: una sola camera, 200 seggi, una tradizione di larghe maggioranze che si interromperà, domenica, comunque: in un’elezione che sembra anche un referendum sul «nuovo» stile di leadership della giovane socialdemocratica Marin, ben due rivali le contendono la guida dell’esecutivo, con sondaggi quasi identici.

Al primo posto, per pochi decimali: Petteri Orpo, 53 anni, ex ministro delle Finanze e ora leader del centrista Partito di Coalizione nazionale. Nelle ultime proiezioni ha il 19,8%.

sanna marin scatenata a un party con gli amici 17

Pari merito, poi, con il 19,2% ciascuna, ci sono Sanna Marin e Riikka Purra: socialdemocrazia contro sovranismo. Purra rappresenta il partito dei «Finlandesi», già «Veri finlandesi» e negli anni ‘50 Partito rurale, un misto di «forconi» e fasci di combattimento.

Oggi, come molta ultradestra europea, hanno toni più miti. Il copione, insomma, sembra quello scritto in Svezia lo scorso autunno: i Democratici Svedesi, nati sulle ceneri di un partito neonazista, hanno sfilato la presidenza alla socialdemocratica Andersson.

[…] nel 2017 sia i socialdemocratici sia i centristi giurarono di non allearsi con i Finlandesi, ma in questa campagna Petteri Orpo ha detto più volte che «il loro tono è cambiato».

riikka purra

Cavallo di battaglia di Riikka Purra, l’immigrazione. In Finlandia, dei 5,5 milioni di abitanti, l’8,5% è di origine straniera; l’immigrazione è regolata e vige lo ius sanguinis , ma i «sussidi agli immigrati, che i finlandesi non hanno più», sono il leitmotiv dei comizi della leader 45enne, che ha più volte ricondotto le sue posizioni xenofobe a molestie ricevute, da ragazzina, da un immigrato.

[…] Sanna Marin è cresciuta con due madri; lei a 12 anni ha perso la sua, «una donna appassionatissima di politica». Marin è ambientalista; Purra è la sola candidata che ha in programma un dietrofront sulla politica «zero emissioni», che fissa per il 2050 e non per il 2030. […]

sanna marin scatenata a un party con gli amici 1

Chi sarà, dopo l’adesione avviata da Marin, a traghettare il Paese nella Nato? Quando lunedì l’Ungheria ha dato il via libera all’ingresso di Helsinki nell’alleanza, il primo tweet è stato di Riikka Purra: «Kiitos!», grazie! Sull’atlantismo del suo partito c’è però l’ombra del padre nobile Timo Soini, sempre stato anti-Ue e anti Nato […]

