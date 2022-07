11 lug 2022 20:01

SANNA TUTTA PANNA E TUTTO ROCK – LA PREMIER FINLANDESE SANNA MARIN FA SBAVARE TUTTA EUROPA IN GIACCA DI PELLE, SHORTS E ANFIBI AL RUISROK FESTIVAL – LA FOTO APPARSA SU INSTAGRAM HA SCATENATO I COMMENTI DEI FINLANDESI: “LA PREMIER PIÙ COOL CE L’ABBIAMO NOI”, “PUÒ GOVERNARE PER SEMPRE?” – LA LEADER DI GOVERNO PIU’ GIOVANE DEL MONDO E CHE HA PORTATO IL SUO PAESE FUORI DALLA NEUTRALITA’ NON SI FA PROBLEMI A SCOPRIRE LE GAMBE QUANDO NE HA VOGLIA…