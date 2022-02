LE SANZIONI CONTRO LA RUSSIA NON FUNZIONANO? PROVIAMO A SVUOTARE LE TASCHE DIRETTAMENTE A PUTIN - SECONDO IL “FINANCIAL TIMES” L’UNIONE EUROPEA SI PREPARA A CONGELARE GLI ASSET DEL PRESIDENTE RUSSO E DEL MINISTRO DEGLI ESTERI SERGEI LAVROV. LA MISURA SARÀ INCLUSA NEL SECONDO PACCHETTO DI SANZIONI, LA CUI APPROVAZIONE SARÀ FINALIZZATA STASERA - MA PUTIN E LAVROV NON SARANNO COLPITI DA UN DIVIETO DEI VIAGGI, COSÌ DA LASCIARE APERTA LA PORTA DELLA DIPLOMAZIA

(ANSA) - L'Ue si prepara a congelare gli asset di Vladimir Putin e del ministro degli Esteri Sergei Lavrov nel suo pacchetto di sanzioni. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti.

Putin e Lavrov non saranno comunque colpiti da un divieto dei viaggi, una mossa che segnala la volontà dell'Ue di mantenere aperta la porta della diplomazia, aggiunge il Financial Times.

Fonti, oggi ok Ue a congelamento asset Putin e Lavrov

(ANSA) - A quanto apprende l'ANSA nel corso del Consiglio Affari Esteri che si riunirà alle 15 sarà dato il via libera al congelamento degli asset di Vladimir Putin e del ministro degli Esteri Serghei Lavrov. La misura sarà inclusa nel secondo pacchetto di sanzioni la cui approvazione sarà finalizzata stasera.

Macron, sanzioni Ue riguarderanno più alti dirigenti russi

(ANSA) - Le sanzioni europee riguarderanno "i piu' alti responsabili" russi: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron.

In un messaggio rivolto al Parlamento francese e letto dai due presidenti dell'Assemblea Nazionale e del Senato di Parigi, Macron ha ricordato che il consiglio europeo di Bruxelles "ha deciso ieri una serie di sanzioni inedite contro la Russia e la Bielorussia.

Le sanzioni riguarderanno anche personalità russe, incluso alti dirigenti della Federazione di Russia": Fonti hanno riferito all'Ansa che il presidente russo, Vladimir Putin e il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, vedranno i loro beni congelati.

Berlino, dall'Ue severe sanzioni contro Putin e Lavrov

(ANSA-AFP) - L'Ue varerà "severe" sanzioni nei confronti del presidente Vladimir Putin e Serghiei Lavrov. Lo dice il governo tedesco.

Con le sanzioni Ue colpiamo "il sistema Putin dove è necessario colpire, non solo economicamente e finanziariamente ma nel suo nucleo di potere, ed è per questo che non elenchiamo solo gli oligarchi", i parlamentari "che hanno preparato questi passi. Ora mettiamo nell'elenco anche il presidente Putin e il ministro degli Esteri Lavrov che sono responsabili degli innocenti che muoiono in Ucraina, sono responsabili di aver calpestato il sistema internazionale". Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, arrivando al Consiglio Ue straordinario degli Esteri

