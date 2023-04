SAPETE CHI HA CONSIGLIATO A GIORGIA MELONI DI DIRE CHE “LEI NON ERA RICATTABILE” A BERLUSCONI? FEDERICO PALMAROLI. CIOÈ “OSHO” – IL RACCONTO DEL VIGNETTISTA: “QUANDO IL CAVALIERE LE SCRISSE QUELLE COSE LE DISSI: 'TU NON SEI RICATTABILE' E LEI L'HA DETTO – CON GIORGIA L’ULTIMA VOLTA CI SIAMO SENTITI TRAMITE MESSAGGIO. LEI ERA ANDATA IN INDIA E IO LE SCRISSI: 'DÌ CHE SEI AMICA DI OSHO COSÌ TI TRATTANO BENE’. LEI MI RISPOSE CON… - PALMAROLI CONFERMA IL DAGO-SCOOP: “CON AUGUSTA MONTARULI SIAMO STATI FIDANZATI DUE ANNI FA PER 6 MESI, MA SIAMO RIMASTI MOLTO AMICI..” - VIDEO!

Tra i più noti e apprezzati autori satirici italiani, Federico Palmaroli, la mente dietro alle pagine social e ai libri a nome 'le Frasi di Osho', oggi è stato ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, dove si è raccontato ai conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Come definisce il suo lavoro? “Mi definirei un umorista o un vignettista 2.0. Io faccio una sorta di fotoromanzi, forse è questa la definizione più giusta”.

In pratica crea dei meme? “Quello è un termine che non mi piace, fa molto bimbominkia, io al massimo sono un boomer. Diciamo che se devo presentare il mio lavoro dico che faccio satira politica”. Lei però ha anche un'altra professione. “Si, un lavoro 'normale', ordinario, mi occupo di mercato immobiliare in una società”. E' vero che lei è un grande amico della premier Meloni? “La conosco dal 2016, ci siamo conosciuti in occasione dell'uscito di un mio libretto su Osho, una mia amica in comune mi ha detto che voleva conoscermi, così me l’ha presentata e da lì è nata l’amicizia”.

Lei è sempre stato di destra? “Tendenzialmente non amo le etichette e per un lungo periodo non ho votato. Ideologicamente sono di destra - ha spiegato Palmaroli a Rai Radio1 - tendenzialmente si, ma io non amo le etichette né seguo i dogmi”. Con Meloni avete fatto delle vacanze o delle cene insieme? “Delle cene si, molte volte. Ci troviamo perché lei ha un'ironia simile alla mia, è questo il motivo per cui è nata l'amicizia" Da quanto non la vede? “L'ultima volta ci siamo sentiti tramite messaggio. Lei era andata in India e io le dissi: 'dì che sei amica di Osho così ti trattano bene'...”

E lei cosa le ha risposto? “Mi ha mandato un emoticon con la faccia che ride, che è quella che usa di più quando ci scriviamo”. E' vero che quando la premier disse a Berlusconi di non esser ricattabile lo fece per un suo suggerimento? “Quando il Cavaliere le scrisse quelle cose io mi sentii con Giorgia e le dissi: la sintesi, fondamentalmente, è che tu non seri ricattabile. Poi Giorgia ha valutato che questa fosse la cosa giusta da dire e quindi l'ha detta”.

Lei è amica di Meloni ma si è scritto anche che fosse fidanzato con la deputata Augusta Montaruli, E' vero? “Si, siamo stati fidanzati due anni fa”. E poi? “E' finita, come spesso succede. Era poco che stavamo insieme, solo sei mesi, ma siamo rimasti molto amici”.

