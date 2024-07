SARÀ ANCHE UN VECCHIO RIMBAMBITO, MA BIDEN HA ANCORA LA FORZA PER INCAZZARSI – IL PRESIDENTE HA URLATO CONTRO IL DEPUTATO DEMOCRATICO DEL COLORADO, JASON CROW, CHE DURANTE UNA CONFERENCE CALL GLI STAVA MANIFESTANDO DUBBI SULLA SUA CANDIDATURA: “SMETTILA CON QUEST STUPIDAGGINI”. LO SCAMBIO È DIVENTATO ANCORA PIÙ ANIMATO QUANDO CROW HA RISPOSTO AL PRESIDENTE CHE…

Usa: Cnn, Biden è esploso con dem che spiegava preoccupazioni su sua candidatura

(Adnkronos) - "Smettila con queste stupidaggini!". Così Joe Biden è esploso per azzittire Jason Crow, un deputato democratico del Colorado, che stava cercando apertamente di spiegargli i dubbi che gli elettori hanno sulla sua capacità e forza di candidarsi ad un nuovo mandato. E' quanto riporta la Cnn che rivela dettagli di un conference call riservata che il presidente sabato scorso ha avuto con un gruppo di deputati democratici.

A far esplodere la rabbia dell'81enne presidente sarebbe stato il fatto che Crow, un Army Ranger che ha servito due mandati in Afghanistan ed uno in Iraq, ha parlato anche di preoccupazioni sull'immagine di Biden a livello globale. Punto sul vivo, Biden ha detto a Crow che, pur avendo conquistato sul campo di battaglia una medaglia al valore, la Bronze star, lui "non aveva ricostruito la Nato", in riferimento al fatto che dopo l'aggressione russa all'Ucraina Biden è riuscito a rafforzare la coesione dell'Alleanza in difesa di Kiev.

Ma lo scambio è diventato ancora più animato quando Crow ha risposto al presidente, che affermava di avere il sostegno dei leader della Nato, che deve comprendere che gli elettori non la vedono in questo modo. Ed è stato a questo punto che Biden è esploso - "smettila con queste stupidaggini" - dicendo al deputato dem di voltargli le spalle se desiderava farlo.

Neanche a questo punto Crow ha taciuto, spiegando che lui non voleva abbandonare il presidente, come dimostrava il fatto che stesse partecipando alla conference call, parole che però hanno suscitato un'altra reazione stizzita da parte di Biden.

Il deputato del Colorado non è stato l'unico a presentare i dubbi e preoccupazioni a Biden: anche la collega Chrissy Houlahan, eletta in Pennsylvania, ha ricordato al presidente che lei rappresenta un distretto cruciale per la conquista dello swing state, e si è detta preoccupata per la posizione del candidato democratico nei sondaggi locali. Biden ha ribattuto dicendo di non credere a questi rilevamenti, con Houlahan che ha replicato spiegando di aver verificato direttamente questi risultati.