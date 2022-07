20 lug 2022 10:56

SARÀ LA LEGA A STRAPPARE DOPO LE BORDATE DI DRAGHI? – SALVINI HA RIUNITO PARLAMENTARI E MINISTRI DEL CARROCCIO, E RIMANE IN CONTATTO CON BERLUSCONI PER “VALUTARE” IL DISCORSO DI “MARIOPIO”, CHE IN ALCUNI PASSAGGI È STATO MOLTO DURO SU TEMI CARI AL “CAPITONE”, COME BALNEARI E TASSISTI – PRIMA DI LASCIARE L’AULA DEL SENATO, IL PREMIER HA AVUTO UN BREVE COLLOQUIO CON GIORGETTI – PER DRAGHI 18 APPLAUSI, TUTTI DALLA MAGGIORANZA, ESCLUSO IL M5S. I SENATORI GRILLINI FANNO I VAGHI: “DISCORSO NORMALE”