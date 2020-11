SARÀ IL PRIMO MANDATO DI BIDEN O IL TERZO DI OBAMA? – PER CAPIRE CHI COMANDA DAVVERO NEL PARTITO DEMOCRATICO AMERICANO BASTA VEDERE QUESTO VIDEO: UN SUPER ATLETICO BARACK OBAMA CHE FA CANESTRO DALL’ANGOLO A UN EVENTO ELETTORALE IN MICHIGAN, DI FRONTE A UN IMPIETRITO “SLEEPY JOE” – L'EX PRESIDENTE GLI FA DA BADANTE PER OVVIARE ALLA SUA ASSENZA DI CARISMA – BIDEN AVANTI IN QUATTRO STATI CHIAVE, MA IN FLORIDA TRUMP È IN (LIEVE) VANTAGGIO

1 – OBAMA FA CANESTRO DALL'ANGOLO

Da www.corriere.it

A pochi giorni dal voto presidenziale americano, Barak Obama scende in campo, anzi in un parquet, per Joe Biden. I due si sono presentati insieme a un evento elettorale a Flint, nel Michigan. L’ex presidente ha provato ha tirare a canestro e non ha perso il tocco magico.

2 - BIDEN AVANTI IN 5 STATI CHIAVE

Da "Rai - Televideo"

A due giorni dall'Election day il candidato dem Joe Biden, nei sondaggi del New York Times, risulta in chiaro vantaggio in 4 Stati chiave, tutti vinti nel 2016 da Trump su Hillary Clinton. L'ex vice presidente sembra avere più possibilità dell'attuale presidente, Donald Trump, in Wisconsin (con ben 11 punti di scarto); Arizona (+6); Florida (+3) e Pennsylvania (+6). Per un sondaggio di Washington Post-Abc, invece, in Florida i due contendenti sono testa a testa, con un lieve vantaggio del presidente: Biden al 48%,Trump al 50%.

BARACK OBAMA CON JOE BIDEN A FLINT IN MICHIGAN

2 – USA 2020, WP-ABC: LIEVE VANTAGGIO TRUMP IN FLORIDA, 50% CONTRO 48%

(LaPresse) - Secondo un sondaggio Washington Post/Abc, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è in leggero vantaggio in Florida con il 50% dei consensi rispetto a Joe Biden con il 48% (il 20 settembre il repubblicano era al 51%, mentre il democratico al 47%). Per quanto riguarda la Pennsylvania, Biden è al 51% contro il 44% di Trump, per un vantaggio del democratico di 7 punti (rispetto al margine di 9 punti dello scorso mese).

BARACK OBAMA FA CAMPAGNA ELETTORALE PER BIDEN A ORLANDO, FLORIDA

3 – OBAMA CON BIDEN PER ANNIENTARE TRUMP "CON LUI AVETE VISTO L'AMERICA NELL'ABISSO"

Paolo Mastrolilli per “la Stampa”

«Gli americani hanno visto l' abisso in questi quattro anni, perciò sono pronti a cambiare». È feroce, tra prese in giro e denunce, l' attacco che Joe Biden e Barack Obama sferrano contro Trump da Flint, per il primo comizio insieme di questa campagna presidenziale.

«Il suo egoismo - affonda il predecessore - è costato la vita a migliaia di americani, e ora insulta anche i medici che hanno rischiato la vita per salvare la sua, accusandoli di incassare profitti coi morti. Se un vicino di casa si comportasse così, staremmo alla larga: perché lo tolleriamo dal presidente degli Stati Uniti? Votiamo per farla finita».

il canestro di barack obama dall angolo 2

L' aereo di Biden atterra all' aeroporto Bishop alle 12 e 35. Davanti alla pista, oltre al corteo di auto del Secret Service, ci sono una decina di persone, incluso un pick up con la bandiera di Trump.

La campagna ha sempre tenuto segrete le sedi dei comizi, proprio per evitare gli affollamenti alla Donald, che secondo uno studio appena pubblicato dalla Stanford University hanno provocato almeno 30.000 contagi di Covid. Eppure quando arriviamo all' ingresso della Northwestern Preparatory Academy su Carpenter Road la voce deve essersi sparsa, perché oltre alle 179 auto invitate nel parcheggio per il «car rally» a distanza di sicurezza, fuori ci sarà un migliaio di persone. Lo scopo è riconquistare il Michigan, che nel 2016 faceva parte del «blue wall» democratico, ma Trump lo aveva espugnato per 10.000 voti. Ora, secondo RealClearPolitics, Biden è avanti del 6,5%, non abbastanza per essere sicuro.

il canestro di barack obama dall angolo 1

Quindi ha chiesto aiuto a Barack per mobilitare neri e giovani, che mancano all' appello degli oltre 7 milioni di voti postali richiesti e non ancora riconsegnati. Obama sale sul palco col sottofondo degli U2, indossando una maschera nera con su scritto «VOTE». Il primo compito è togliersi i sassi dalle scarpe, e trollare il successore che ha violato le regole della decenza presidenziale chiedendo il suo arresto: «È ancora offeso con me, perché alla sua Inauguration sono andate meno persone della mia. Non ho mai pensato che condividesse la mia visione, però ho sperato prendesse sul serio il suo lavoro, per aiutare gli altri. Ma l' unica cosa che gli interessa è se stesso. È geloso anche del Covid.

Forse quando era bambino nessuno andava alle sue feste ed è rimasto traumatizzato.

Questo però non è un reality show. Il comportamento di un presidente ha conseguenze, e il suo è costato la vita a 230.000 americani». Essendo nello Stato dell' industria automobilistica, che lui aveva salvato dopo la crisi del 2008, Obama attacca: «Allora i repubblicani chiedevano di lasciar fallire Detroit, e oggi sollecitano gli americani a prendersi il Covid.

BARACK OBAMA PER JOE BIDEN

Ma se solo avessimo fatto come il Canada, oggi avremmo 140.000 morti in meno». Poi affonda proprio sul lavoro, visto che Donald aveva promesso di riportarlo cambiando il trattato Nafta: «Negli ultimi tre anni dell' amministrazione Obama-Biden avevamo creato più posti che nei primi tre di Trump. In Michigan il settore manifatturiero era cresciuto del 15% con noi, ma solo dell' 1% con lui. Sarà il primo presidente da Hoover, quello della Grande depressione, a concludere il mandato con meno posti di lavoro di quando aveva cominciato».

BARACK OBAMA JOE BIDEN

L' altro punto è la sanità: «Vogliono cancellare la nostra riforma, lasciando gli americani senza assicurazione nel mezzo della pandemia». L' ultimo assalto è sul carattere, di Trump e della nazione: «Non è uno normale. Ma invece di essere cattivi, razzisti, divisivi, noi possiamo riscoprire l' anima e i valori dell' America eleggendo mio fratello Joe». Biden sale sul palco di corsa, però le regole del Covid gli consentono di dare solo una pacca sulla spalla a Barack.

Attacca sugli stessi punti - «Il primo passo per battere il Covid e battere Trump» -, prima di partire verso Detroit per un altro comizio col concerto di Steve Wonder: «Se l' America parlerà, Trump dovrà ascoltarla, nonostante le minacce lanciate alla nostra democrazia. E' ora di costringerlo a fare le valige e tornare a casa».

