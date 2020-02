SARDINE A PEZZI: FARANNO LA FINE DEI CINQUESTELLE? – LA LEADER CALABRESE DEL MOVIMENTO, JASMINE CRISTALLO, ATTACCA IL LEADERINO MATTIA SANTORI E DEFINISCE “IMPROVVIDA” LA SUA FOTO INSIEME A LUCIANO BENETTON E OLIVIERO TOSCANI: "NON POSSONO ESSERCI QUATTRO PERSONE SOLE ALLA GUIDA..."

Jasmine Cristallo ribadisce il carattere “improvvido” della foto delle sardine insieme a Luciano Benetton e Oliviero Toscani. Lo scrive l'edizione on line del Giornale di mercoledì 4 febbraio. Il volto calabrese delle sardine esprime una valutazione politica sull’incontro con l’imprenditore e il fotografo. Cristallo dice che la decisione delle sardine non è stata una mossa perché le mosse si inseriscono in un contesto di strategia pianificata e non si tratta di questo caso.

Quindi un’immagine con Benetton non si può associare alla volontà di accedere ai poteri forti ma “certamente instilla reazioni fortemente negative. Questo a maggior ragione per tutto ciò che coinvolge i Benetton”.

Per la leader calabrese delle sardine, intervistata dal quotidiano La Verità, non si può pensare che un movimento così ampio possa essere guidato solo da quattro persone. A questo proposito, Cristallo ricorda che i movimenti sono dei soggetti presenti nel tessuto della società e denunciano delle problematiche chiedendo una risposta da parte delle istituzioni. Insomma, il messaggio a Santori è chiarissimo: "Non comandi tu".

