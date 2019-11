LE SARDINE SI DIFFONDONO IN TUTTA ITALIA: A ROMA IL GRUPPO NATO SU FACEBOOK HA GIÀ DECINE DI MIGLIAIA DI ISCRITTI E PREPARANO UNA MANIFESTAZIONE A DICEMBRE, GUIDATI DAL KENYANO OGONGO - SALVINI RISPONDE CON ''GATTINI PER SALVINI'', E PUBBLICA UN MICIO CON IL PESCE IN BOCCA: ''COSA C'È DI PIÙ DOLCE E BELLO? AI VOSTRI BAMBINI FELINI PIACCIONO SARDINE E PESCIOLINI? METTETE LA FOTO NEI COMMENTI! MIAO!" - QUESTO IL LIVELLO DELLA SFIDA POLITICA

Cosa c'è di più dolce e bello dei gattini? ? P.s. Ai vostri bambini felini piacciono sardine e pesciolini? Mettete la foto nei commenti! Miao! ?#gattiniconSalvini pic.twitter.com/3tERmjS1rM — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 19, 2019

Adnkronos - In principio furono i 'Gattini su Salvini'. Decine di micetti protagonisti di una pagina Facebook che nell'ormai lontano 2015 invadevano foto e post del leader del Carroccio per contrastarlo pacificamente. Ora che quella 'trollata felina' è ormai finita nella preistoria di internet, ecco che il numero uno della Lega la rilancia, stavolta in suo favore, sbancando i social con 'Gattini con Salvini'. A dare il via alla nuova ondata di cuccioli sul web, un post di ieri sera in cui il Capitano porge una singolare domanda ai suoi sostenitori dopo l'ondata (inaspettata) delle Sardine nelle piazze.

"Cosa c'è di più dolce e bello - chiede - dei gattini? P.s. Ai vostri bambini felini piacciono sardine e pesciolini? Mettete la foto nei commenti! Miao!", l'eloquente chiosa del post corredato da un'altrettanto eloquente immagine: un morbido micino con una sardina in bocca. Una 'trollata' in piena regola, insomma, che tuttavia non ha scalfito la fede dei sostenitori, dalla serata di ieri impegnatissimi nel postare foto dei propri amici a quattro zampe insieme alla richiesta, in più di qualche caso, di un saluto o un augurio per Micio o Fuffi direttamente dalla bocca (o tastiera) del leader.

Ma come l'hanno presa i detrattori? Dipende. Se da un lato a Salvini viene riconosciuto almeno il merito di essere "il troll migliore di tutti" e di "prendere per il culo tutti. Suoi elettori e non", dall'altro in tanti si interrogano sulle motivazioni che avrebbero spinto il capo del Carroccio a "postare serenamente stronz...". E tra un meme, un'offesa e diverse "braccia che cadono senza pietà", ci si chiede se "gli ultimi tweet" di Salvini "stiano andando davvero cosi male" tanto da dover ricorrere "a povere bestiole ignare" per "risalire nei trend, nel bene o nel male".

2. SARDINE ANCHE A ROMA: "IL LAZIO NON SI LEGA, RIUSCIAMO A ESSERE UN MILIONE IN PIAZZA?"

Simona Casalini per https://roma.repubblica.it/

La rivincita delle tenaci sardine passa anche per Roma. Dopo i settemila "pesciolini" stretti stretti ma, insieme, potenti, in piazza nelle città dell'Emilia, si espandono anche da Torino a Bari, da Milano a Firenze. E si uniscono a loro le sardine romane. Si affacciano e cominciano a contarsi nella pagina Fb "Sardine di Roma" aperta poche ore fa da Stephen Ogongo, giornalista 44enne, originario del Kenya arrivato in Italia per motivi di studio 25 anni fa, già docente all'università Gregoriana, due figlie, e caporedattore di alcune testate del gruppo "Stranieri in Italia". E' anche fondatore del movimento antirazzista "Cara Italia".

Uno dei tanti slogan che si leggono che recita così: "Una mattina, mi son svegliato...Salvini ciao ciao ciao!"

E' nata da poco ma a scorrerla sembra già molto motivata, coloratissima, con post anche costruttivi: "Protestare è utile e giusto, ma a mio avviso non basta. Molti di noi combattono il sovranismo in mille modi, ogni giorno. Insegnando, lavorando nella cultura, nella musica, nel volontariato. Si parla poco, troppo poco, di quello che facciamo. Fare rete CONTRO è un atto che si nota, ma mentre protestiamo approfittiamo anche per fare rete PER".

Il movimento di opposizione alla Lega si presenta così: "Benvenuti a quanti vorranno aggregarsi a questa avventura fantastica per contrastare la politica dell'odio e del disprezzo della diversità. E' ora di slegare questo paese. Lazio non si lega. Sardine unite".

Al momento non è chiaro quando ci sarà la prima manifestazione, sulla pagina circolano alcune date: 14 dicembre e 21 dicembre, ma ancora non è stato deciso nulla di preciso. Con l'amministratore Ogongo che punta in alto: "Buongiorno sardine. Come state? Riusciamo a portare in piazza a Roma 1 milione di sardine?" Qualcuno ha pensato anche al logo: sardine che circondano il Colosseo, convinte che "Roma non si Lega".

Il numero dei membri cresce di ora in ora, in serata arrivano intorno ai ventimila e c'è chi arringa, "Propongo piazza San Giovanni per lavarla dall'orda fascista che l'ha insudiciata il 19 ottobre". Nelle stesse ore in cui Salvini sferza: "Le sardine? Preferisco i gattini che se le mangiano".

