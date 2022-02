SCALA A, CITOFONARE PUTIN – AVVISATE BEPPE SALA CHE IL 9 MARZO SALIRÀ SUL PALCO DEL TEATRO MILANESE LA DIVA DELLA LIRICA ANNA NETREBKO, UNA RUSSA PIÙ PUTINIANA DI GERGIEV - NEL 2012 ESPRESSE IL DESIDERIO DI ESSERE L'AMANTE DI PUTIN PER LA SUA "FORTE ENERGIA MASCHILE". DOPO L'ANNESSIONE DELLA CRIMEA NEL 2014, NETREBKO DONÒ UNA SOMMA DI DENARO AL TEATRO DELL'OPERA DI DONETSK, GESTITO DA UN LEADER SEPARATISTA FILO-RUSSO - SU INSTAGRAM SCRIVE DI ESSERE "CONTRARIA A QUESTA GUERRA" E DI "NON ESSERE UN POLITICO". MA HA PROSEGUITO: "COSTRINGERE GLI ARTISTI A ESPRIMERE PUBBLICAMENTE LE PROPRIE OPINIONI POLITICHE E A DENUNCIARE LA PROPRIA TERRA D'ORIGINE NON È GIUSTO” - IN UNA STORIA SU INSTAGRAM, POI CANCELLATA, NETREBKO HA TUONATO: "È PARTICOLARMENTE SPREGEVOLE DA PARTE DI PERSONE CHE VIVONO IN OCCIDENTE, COMODAMENTE SEDUTE A CASA, FINGERE DI ESSERE CORAGGIOSE E PRETENDONO DI “COMBATTERE” METTENDO GLI ARTISTI NEI GUAI. QUESTA È SOLO IPOCRISIA. QUESTE PERSONE SONO SOLO DELLE MERDE UMANE”

TEATRO ALLA SCALA - Dal 4 al 19 Marzo 2022

ADRIANA LECOUVREUR di Francesco Cilea

Coproduzione Royal Opera House, Covent Garden; Gran Teatre del Liceu; Wiener Staatsoper; Opéra National de Paris; San Francisco Opera

Regia David McVicar

Anna Netrebko (recite previste: 9, 12, 16, 19 mar.)

Il famoso teatro dell'opera di New York, il Metropolitan Opera, ha annunciato domenica che sospenderà i suoi rapporti con artisti e istituzioni russe alleate con il presidente Vladimir Putin.

In una dichiarazione video pubblicata su Facebook, il direttore generale del Met, Peter Gelb, ha espresso solidarietà al popolo e alla leadership dell'Ucraina e ha affermato: "In quanto compagnia d'opera internazionale, il Met può aiutare a suonare l'allarme e contribuire alla lotta contro l'oppressione... non possiamo più impegnarci con artisti o istituzioni che supportano Putin o sono da lui sostenuti, non fino a quando l'invasione e le uccisioni non saranno state fermate e l'ordine non sarà stato ripristinato".

In un'intervista al New York Times Sunday, Gelb ha aggiunto: "È terribile che le relazioni artistiche, almeno temporaneamente, siano il danno collaterale di queste azioni di Putin". Gelb non ha specificato quali istituzioni e artisti intende sospendere dalle collaborazioni, ma tre dei più importanti che sono stati attivamente alleati con Putin sono il Teatro Mariinsky (ex Kirov) di San Pietroburgo; il suo direttore generale e artistico, il direttore d'orchestra Valery Gergiev, che è anche l'ex direttore ospite principale del Met ; e il soprano Anna Netrebko, che appare spesso sul palco del Met.

Il Met ospiterà anche una produzione dell'opera Lohengrin di Wagner dall'Opera Bolshoi di Mosca nel marzo 2023. Il Bolshoi, come il Mariinsky, riceve il sostegno dello stato russo. (Venerdì, la Royal Opera House di Londra ha cancellato le apparizioni in tournée del Bolshoi Ballet che erano state programmate per questa estate.)

La mossa del Met arriva quattro giorni dopo che la Carnegie Hall e l'Orchestra Filarmonica di Vienna hanno cancellato Gergiev e il pianista Denis Matsuev da una serie di tre concerti a causa degli stretti legami dei due musicisti con Putin.

Il Met occupa una posizione particolarmente importante quando si tratta di alleanze con istituzioni e artisti russi. Per anni, il Met, sotto la guida di Gelb, ha portato produzioni e artisti dal Teatro Mariinsky al pubblico americano.

Valery Gergiev è stato un attivo sostenitore e amico di Putin sin dal loro primo incontro nel 1992. Nel 2014, Gergiev ha espresso il suo sostegno alle azioni di Putin a Donetsk. (Donetsk è una delle aree controllate dai separatisti che Putin ha riconosciuto come regione indipendente lunedì scorso.)

Nel 2013, Putin ha rilanciato un premio dell'era staliniana per Gergiev, assegnandogli il premio Eroe del lavoro della Federazione Russa, un anno dopo che Gergiev è apparso in un video della campagna elettorale di Putin, proclamando il suo sostegno. Putin è stato un sostenitore del Teatro Mariinsky mentre prestava servizio come vice sindaco di San Pietroburgo.

Domenica, il manager europeo di Gergiev, Marcus Felsner, ha annunciato che lo avrebbe lasciato come cliente a causa dei suoi legami con Putin. Negli Stati Uniti, Gergiev è rappresentato dal manager Douglas Sheldon, la cui scuderia comprende anche la Mariinsky Orchestra e la National Symphony Orchestra of Ukraine.

Inoltre, i sindaci e gli amministratori artistici di tre città europee hanno dato l’aut aut a Gergiev: o il direttore d'orchestra prende le distanze da Putin e denuncia l'invasione, altrimenti sarà licenziato.

In Germania, il sindaco di Monaco Dieter Reiter ha affermato che se Gergiev non denuncerà l'invasione entro lunedì, sarà estromesso dal suo ruolo di direttore principale della Filarmonica di Monaco. Nei Paesi Bassi, l'Orchestra Filarmonica di Rotterdam ha dichiarato che interromperà i concerti di Gergiev programmati a settembre se il direttore non si separerà da Putin.

Al leggendario teatro dell'opera La Scala di Milano, Gergiev dovrebbe dirigere le rappresentazioni dell'opera Dama di Picche di Ciajkovskij fino al 15 marzo. Il sindaco Giuseppe Sala ha detto che se Gergiev manterrà i suoi rapporti con Putin "la collaborazione sarà finita", secondo il Corriere della Sera.

Inoltre, la soprano Anna Netrebko, la cui ascesa internazionale è stata strettamente intrecciata con le sue frequenti apparizioni al Met, sarà probabilmente influenzata dalla decisione del Met. La sua prossima apparizione in programma al teatro dell'opera di New York è il 30 aprile, nel ruolo della protagonista dell'opera Turandot di Puccini .

Come Gergiev, Netrebko è legata a Putin da decenni. Nel 2012, approvando la sua elezione, ha detto in un'intervista che avrebbe voluto avere la possibilità di essere l'amante di Putin, poiché ammirava la sua "forte energia maschile". Non molto tempo dopo l'annessione della Crimea nel 2014, Netrebko (divenuta cittadina austriaca nel 2006) ha donato una somma di denaro al teatro dell'opera di Donetsk , gestito da un leader separatista filo-russo, Oleg Tsaryov. Sono stati fotografati insieme con in mano una bandiera separatista russa .

In una dichiarazione pubblicata su Instagram sia in russo che in inglese sabato, un giorno prima dell'annuncio del Met, Netrebko ha scritto di essere "contraria a questa guerra" e ha affermato di "non essere una persona politica". Ma ha proseguito: "Costringere gli artisti, o qualsiasi personaggio pubblico, a esprimere pubblicamente le proprie opinioni politiche e a denunciare la propria terra d'origine non è giusto. Io non sono un politico, non sono esperta in questioni politiche. Sono un’artista e il mio scopo è di unire la gente dalle divisioni politiche».

In una storia su Instagram, poi cancellata, Netrebko ha tuonato: "È particolarmente spregevole da parte di persone che vivono in Occidente, comodamente sedute a casa, senza paura per la propria vita, fingere di essere coraggiose e pretendono di “combattere” gettando gli artisti nei guai. Questa è solo ipocrisia da parte loro. Queste persone pensano che essere dalla "parte giusta" permetta loro tutto, sono solo delle merde umane. Sono malvagi quanto gli aggressori”.

