1 - DAGONOTA

L’hanno ribattezzata operazione Scoiattolo (al contrario) ed è la strategia sognata da Italia viva, con l’appoggi di un gruppo di futuri ex parlamentari di Forza Italia (capitanati dal senatore Luigi Cesaro, ai più noto come Giggino 'a purpetta). L’idea è quella di “bucare” il prossimo Parlamento: ovvero fomentare scissioni nei gruppi parlamentari avversari.

L'idea dei vertici di Italia viva – espressa nel corso di una cena in un ristorante romano a due parlamentari da sempre vicini a Cesaro – sarebbe quella di infilare dei veri e propri «cavalli di Troia» nelle liste di Forza Italia, grazie alle coperture offerte dai congiurati azzurri. Appena eletti, i neo-parlamentari dovrebbero passare in un gruppo parlamentare di centro, da costituire appositamente.

L’obiettivo (compatibilmente con la consistenza numerica dei gruppi parlamentari) è azzoppare la futura maggioranza di centrodestra e impedire il varo di un governo a guida Giorgia Meloni. Per fare cosa, vi chiederete voi? Semplice: per far tornare – grazie alla sponda del Quirinale – Mario Draghi a Palazzo Chigi. E riprendere il discorso da dov'era stato interrotto.

In cambio, i dissidenti otterrebbero la sicurezza di una ricandidatura blindata al prossimo giro, oltre che le benemerenze di Renzi e dello stesso ex presidente della Bce.

«Berlusconi a fine legislatura avrà 90 anni, mentre Renzi – è stato il ragionamento dei congiurati – appena 52. C'è bisogno di aggiungere altro?».

E che sia convinto di bloccare l’ascesa della Meloni, il senatore Renzi l’ha detto chiaramente: “Con pochi parlamentari abbiamo mandato a casa Conte e portato Draghi a Palazzo Chigi. Con pochi parlamentari eviteremo un governo Meloni per avere di nuovo un governo Draghi. Tutto il resto è rumore di sottofondo”. Cosa dà la certezza a Renzi di evitare un governo Meloni con pochi parlamentari? Ah, saperlo…

2 - ELEZIONI: RENZI, EVITEREMO MELONI PER NUOVO GOVERNO DRAGHI

3 - LE ELEZIONI, LA CORSA SUMMIT RENZI-CESARO JR: PATTO CENTRISTA MASTELLA-FORZA ITALIA, AL VIA LA TRATTATIVA

«Non mi candido», a chi gli chiede notizie sui rumors che lo vorrebbero in campo nelle liste di Italia Viva, Armando Cesaro - ex capogruppo regionale di Fi, ormai da tempo in rotta con il partito di Berlusconi - è fermo nelle sue intenzioni. Eppure nessuno smentisce - tanto nell'entourage renziano che tra i fedelissimi di Cesaro - che ci siano stati e continuino ad esserci contatti. Ci sarebbe stato anche un incontro tra Matteo Renzi e l'ex consigliere di Sant'Antimo, i due avrebbero dovuto rivedersi ma un successivo appuntamento non è stato ancora programmato.

Decisioni definitive non ne sono state prese né da una parte né dall'altra, ma le tentazioni ci sono. Per una possibile intesa può avere certamente un peso la vicenda del padre di Cesaro, Giggino, ex presidente della Provincia e senatore uscente di Fi, che ha già annunciato che non si ricandiderà e lascerà la politica. Una mossa che può liberare Armando dagli indugi.

Già alle ultime elezioni comunali - pur se con una sorta di appoggio esterno - Armando Cesaro creò le condizioni per formare la lista Azzurri per Napoli, con diversi fedelissimi dell'ormai ex forzista che costituirono una formazione comune con Italia Viva in sostegno di Gaetano Manfredi. La lista ottenne quasi il 6 per cento di preferenze, numeri che oggi, alle Politiche, potrebbero fare la differenza nei collegi napoletani se venissero confermati. Al di là di una discesa in campo diretta di Cesaro si tratta di pacchetti di voti che possono far gola al Terzo Polo, tanto più che Cesaro junior può contare pure su una piccola galassia di sindaci e amministratori locali a lui legati in tutta la provincia. […]