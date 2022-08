SCHRODER, TUTTO E’ PERDONATO! L’EX CANCELLIERE TEDESCO, CHE LAVORA PER GAZPROM, “ASSOLTO” DAL PARTITO SOCIALDEMOCRATICO PER I SUOI AFFARI COL CREMLINO E I SUOI RUOLI NELLE AZIENDE DI STATO RUSSE – DOPO AVER INCONTRATO PUTIN, SCHRÖDER HA FATTO SAPERE CHE I TAGLI ALLE FORNITURE DI GAS RUSSO ALLA GERMANIA POTREBBERO ESSERE RISOLTE SE BERLINO ACCONSENTISSE AD APRIRE NORD STREAM 2 – INTANTO IN UCRAINA SI PARLA DI AVVELENAMENTI E ATTENTATI SVENTATI…

L’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder può restare nel suo storico partito, la Spd. Lo ha deciso oggi una commissione dei socialdemocratici. Schroeder non avrebbe quindi violato le regole del partito con il suo impegno per le aziende statali russe. La decisione rispondeva ad almeno 17 richieste di procedimento disciplinare provenienti da gruppi regionali Spd da tutta la Germania.

La questione non è però ancora chiusa. In caso di ricorso, il giudizio potrà passare alla sezione superiore Spd di Hannover e poi alla commissione arbitrale federale del partito. Da tempo Schröder è sotto accusa per la sua vicinanza al Cremlino e i suoi ruoli nelle aziende di stato russe. L’ex cancelliere è rientrato da poco da Mosca, dove ha personalmente incontrato Vladimir Putin. Dopo aver incontrato lo zar, Schröder (che continua a lavorare per Gazprom) ha fatto sapere pubblicamente che i tagli alle forniture di gas russo alla Germania potrebbero essere risolte se Berlino acconsentisse ad aprire Nord Stream 2.

Servizi segreti ucraini: «Sventato attentato contro ministro Reznikov e capo intelligence Budanov»

I servizi segreti ucraini (Sbu) hanno sventato un piano russo per uccidere il ministro della Difesa Oleksiy Reznikov e il capo della direzione principale dell'intelligence militare, Kyrill Budanov. Lo riporta l'Agi. Gli agenti dello Sbu hanno arrestato gli uomini al soldo dei servizi segreti di Mosca, che avrebbero dovuto compiere la missione e a cui era stato promesso un compenso di 100-150 mila dollari a vittima.

«Avvelenamento»: i sospetti sulla malattia del governatore di Kherson

Per Mosca si tratta di superlavoro, mentre per i media ucraini la causa della malattia del capo dell’amministrazione filorussa di Kherson, Vladimir Saldo, potrebbe essere avvelenamento. E non si esclude neppure il Novichok. Il vice capo dell’amministrazione della regione di Kherson, Kirill Stremousov in onda sul canale televisivo Rossia 24, ha confermato che Saldo è in cura presso l’Istituto di ricerca Sklifosovsky di Mosca. In precedenza, il servizio stampa dell’amministrazione filorussa regionale aveva riferito che, a causa del suo stato di salute, Saldo è stato trasportato dalla Crimea a Mosca per cure. Stremousov ha nuovamente affermato che il motivo il deterioramento della salute di Saldo è il superlavoro. La pubblicazione russa Mash lo dava poco giorni fa in coma, probabilmente avvelenato con una sostanza chimica sconosciuta.

