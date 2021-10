VIRGINIA RAGGI DICE NO AL PD PER METTERE CONTE IN DIFFICOLTA' - NONOSTANTE LE PRESSIONI DI CONTE PER FARLE APPOGGIARE GUALTIERI, L’EX SINDACA NON PRENDE POSIZIONE IN VISTA DEL BALLOTTAGGIO: SA CHE L’ASTIO DELLA SUA BASE ELETTORALE VERSO IL PD ROMANO È MOLTO RADICATO MA SOPRATTUTTO NON VUOLE RENDERE LA VITA FACILE ALL'AVVOCATO DI PADRE PIO – IERI IL CAFFÈ CON L’EX MINISTRO, CHE LE HA PROPOSTO UN RUOLO NEL COMITATO PROMOTORE DELL’EXPO. MA LEI NON CEDE: “STO ALL’OPPOSIZIONE” – LA FRONDA INTERNA PER LA CONVOCAZIONE DEI GRILLINI ROMANI NELLA NUOVA SEDE DEL MOVIMENTO