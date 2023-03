27 mar 2023 16:46

LA SCOPPOLA ALLE REGIONALI NON È BASTATA: LETIZIA MORATTI VUOLE CANDIDARSI ALLE EUROPEE! – L’EX VICEPRESIDENTE DELLA LOMBARDIA, IERI A SAN PATRIGNANO, HA LANCIATO L’IDEA DI UNA NUOVA FORMAZIONE, CHE NON SIA “UN PARTITO PERSONALE” – “LA MIA PROPOSTA È COSTRUIRE ASSIEME, SENZA VETI E PERSONALISMI, CON L’UMILTÀ DI DIRE: LASCEREMO IL POSTO AI GIOVANI” - DOPO IL RISULTATO IN LOMBARDIA, IL PROBLEMA E' TROVARE GLI ELETTORI...