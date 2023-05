CON LA SCUSA DEL PROTOCOLLO “RIGIDO”, SALVINI E ZELENSKY SI EVITANO – OGGI ARRIVA IL PRESIDENTE UCRAINO A ROMA MA IL LEADER DELLA LEGA NON CI SARÀ: “NON SONO NÉ PREMIER NÉ MINISTRO DEGLI ESTERI. QUELLO CHE SPERO PERÒ È CHE SI PARLI DI PACE” – UN INCONTRO SAREBBE STATO COMUNQUE DIFFICILE, CONSIDERANDO IL PASSATO DA FERVENTE PUTINIANO DEL “CAPITONE”. MEGLIO EVITARE POLEMICHE E RIMANERE AL NORD CON LA FAMIGLIA…

1. MATTARELLA, MELONI E IL PAPA: LA 24 ORE ROMANA DI ZELENSKY

Estratto dell’articolo di Fabrizio Caccia per il “Corriere della Sera”

[…] Insieme a Meloni, a Palazzo Chigi, è probabile la presenza del vicepremier Antonio Tajani, in veste di ministro degli Esteri. È certa invece l’assenza di Matteo Salvini: «Non ci sarò — ha spiegato ieri il leader della Lega — perché non sono né premier né ministro degli Esteri. Come ministro delle Infrastrutture invece sono disponibile, ci sono 600 aziende italiane che non vedono l’ora di poter dare il loro contributo. Quello che spero però è che con la premier, con Mattarella e con il Santo Padre si parli di pace, perché oltre alla ovvia tutela del popolo ucraino mi auguro ci sia una via d’uscita».

Arriva, così, la chiosa al vetriolo da parte del leader di Azione, Carlo Calenda: «È ovvio che Zelensky non abbia piacere di incontrare Salvini, visto che lui continua a dire che bisogna fare la pace a tutti i costi, il che significa in questo momento considerare l’Ucraina di Putin». […]

2. MELONI MA NON SALVINI COSÌ IL LEADER UCRAINO CERCA CONSENSO A ROMA

Estratto dell’articolo di Tommaso Ciriaco per “la Repubblica”

Sarà Antonio Tajani ad accogliere Volodymyr Zelensky nella Capitale. Lo accompagnerà al Quirinale, dove è atteso per le 10. Poi a Palazzo Chigi. […] Il capitolo politico […] ruota attorno a due quesiti: cosa si aspetta Giorgia Meloni da Volodymyr Zelenesky, cosa può assicurare la premier al presidente ucraino.

Di certo, il capo della resistenza di Kiev porterà a Palazzo Chigi il progetto di controffensiva. Non i dettagli militari, ovviamente. Ma le prospettive di un attacco imminente (o, secondo alcuni, già avviato). E ancora, le linee rosse che il Paese invaso non intende valicare — come i missili a lungo raggio contro bersagli in Russia — e gli obiettivi strategici che andrebbero raggiunti prima di poter eventualmente ragionare di una tregua.

[…] Zelensky spera di poter ridurre le perdite proprio grazie ai nuovi aiuti militari.

In cambio, il Presidente ucraino chiederà — e otterrà — un pieno sostegno politico da parte dell’Italia. È la ragione per cui ha pianificato il viaggio a Roma, assieme a quello in Germania. Assieme a Parigi, rappresentano quel blocco caratterizzato da opinioni pubbliche critiche sul protrarsi della guerra […]

L’incontro con Sergio Mattarella è ovviamente il più semplice: il Quirinale ha sempre sostenuto il valore della resistenza ucraina, nel pieno solco europeo e atlantico. Il problema è semmai per Meloni: guida una coalizione dove i due principali partner, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, sono i leader occidentali più vicini alle ragioni di Vladimir Putin.

Ecco, in questa chiave la foto del tavolo di Palazzo Chigi spiegherà oggi, più di mille foto, i rapporti di forza e i posizionamenti geopolitici e gli imbarazzi della destra sovranista.

Accanto a Meloni ci sarà infatti Tajani, che ha organizzato la missione di Zelensky in Italia. Assente invece l’altro vicepremier, Salvini. È un dato rilevante.

Certo, dallo staff del leghista escludono che dietro l’assenza ci siano motivazioni politiche. E in particolare, sottolineano che non c’entri la vicinanza espressa nel corso degli anni a Putin. La ragione della mancata presenza sarebbe legata al protocollo rigido: Tajani presente in quanto ministro degli Esteri, non come vicepremier. Va comunque sottolineato che Salvini non ha chiesto di partecipare all’incontro. E che ha scelto di restare al Nord, in famiglia, dopo aver chiuso ieri sera la campagna elettorale delle amministrative a Cinisello Balsamo.

Difficile, d’altra parte, immaginare uno scatto con Zelensky e il segretario della Lega. Basta riportare le parole pronunciate ancora ieri dal capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo: «La speranza è che si possa al più presto arrivare a un cessate il fuoco, troppe persone stanno perdendo la vita in questo conflitto». […]

