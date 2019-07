SE LO DICE LA CNN - ''TRUMP PUÒ TRANQUILLAMENTE VINCERE LE ELEZIONI NEL 2020''. CHRIS CILLIZZA, GRAN NEMICO DEL PUZZONE, MA NON FESSO, HA GUARDATO I SONDAGGI E LE DONAZIONI AL PRESIDENTE. ORA L'UNICO CHE LO BATTEREBBE È JOE BIDEN. MA SE ''SLEEPY JOE'' CONTINUA A PRENDERE SCHIAFFI DAI COLLEGHI DEMOCRATICI, I GIOCHI SONO APERTISSIMI

VIDEO: CHRIS CILLIZZA SU TRUMP E IL SECONDO MANDATO

https://edition.cnn.com/2019/07/08/politics/donald-trump-2020-electability-washington-post-abc-poll/index.html

Luciana Grosso per https://it.businessinsider.com

DONALD TRUMP CONTRO LA CNN

La CNN, organo di stampa che di certo non nutre simpatie per la Casa Bianca a gestione Trump, si è sbilanciata e ha scritto che, per come stanno le cose ora, The Donald è nella posizione di vincere ancora nel 2020. Per giustificare la sua dichiarazione, CNN fa una cosa semplice e condivisibile: guarda i sondaggi. Ma in tutti i sondaggi Trump è indietro rispetto a tutti i principali candidati Dem: Biden, Sanders, Harris, Buttigieg, Warren. Bene, quindi vincono i Dem allora? Piano….

Perchè lo svantaggio di Trump è significativo (circa 8 punti) solo in un caso, cioè solo contro Biden. Con tutti gli altri candidati il distacco è di uno o due punti, cioè recuperabilissimo, specie da un Presidente in carica, e per giunta agguerrito, e con una campagna eletorale tutta da scrivere. Anche il distacco con Biden, volendo, è recuperabile. Perché il primo, Biden, arriverà alla campagna elettorale stanco e sfibrato da una lunga e sanguinosa campagna per le primarie. Trump, invece, comodo comodo, arriverà dalla Casa Bianca…

sondaggi biden trump joe biden bernie sanders

joe biden dibattito tra democratici joe biden bernie sanders kamala harris cory booker elizabeth warren beto o rourke joe e jill biden a philadelphia