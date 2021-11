SE NON SUORA QUANDO? - DITE ALLE FEMMINISTE CHE STARNAZZANO CONTRO IL PATRIARCATO CHE CI SONO DONNE NEI RUOLI DI POTERE PERSINO NELLA CHIESA! IL PAPA HA DATO UNA SUORA UN INCARICO DI VERTICE NELL'ORGANIGRAMMA VATICANO: RAFFAELLA PETRINI RICOPRIRÀ LA CARICA DI SEGRETARIO GENERALE DEL GOVERNATORATO DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, ED È LA PRIMA VOLTA CHE ACCADE...

(ANSA) - Un'altra donna sale a un incarico di vertice nell'organigramma vaticano. Una suora ricoprirà infatti la carica di segretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

Per tale incarico, papa Francesco ha nominato oggi suor Raffaella Petrini, F.S.E., finora Officiale della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. Il Papa ha anche nominato un laico vice-segretario generale del Governatorato, nella persona dell'avvocato Giuseppe Puglisi-Alibrandi, capo ufficio dell'Ufficio Giuridico del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

Suor Raffaella Petrini è la prima donna a ricoprire la carica di segretario generale del Governatorato vaticano, l'organismo che esercita il potere esecutivo, in vece del Papa, nello Stato della Città del Vaticano, e che dal punto di vista del diritto internazionale è un'entità distinta dalla Santa Sede. Fu istituito il 20 marzo 1939. Trova sede nello storico Palazzo del Governatorato in Vaticano. Suor Petrini è nata a Roma il 15 gennaio 1969.

Ha conseguito la Laurea in Scienze Politiche presso la Libera Università Internazionale degli Studi Guido Carli e il Dottorato presso la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, dove è attualmente Docente.

Dal 2005 finora è stata Officiale della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. Il nuovo vice-segretario generale, l'avvocato Giuseppe Puglisi-Alibrandi, è invece nato a Roma il 23 ottobre 1966.

Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Dal 2014 è Officiale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano ove, dal 2017, è Capo Ufficio dell'Ufficio Giuridico, Stato Civile, Anagrafe e Notariato.

Il Papa ha oggi anche nominato membro della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano il cardinale Mauro Gambetti, O.F.M. Conv., che è arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, presidente della Fabbrica di San Pietro e vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano.