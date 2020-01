SE TANTO MI DÀ TARANTO – LA “OCEAN VIKING” CON 403 MIGRANTI A BORDO SBARCHERÀ NEL PORTO PUGLIESE E SALVINI NON LA PRENDE BENISSIMO: “È SEQUESTRO DI PERSONA SOLO QUANDO SONO COINVOLTO IO? CI HANNO MESSO 4 GIORNI PER CONCEDERE UN PORTO SICURO, ALLORA DENUNCIO IL PRESIDENTE CONTE E IL MINISTRO LAMORGESE”

I 403 migranti a bordo della Ocean Viking sbarcheranno a Taranto. Lo scrive Medici Senza Frontiere su Twitter sottolineando che l'annuncio dell'assegnazione del porto sicuro è già stato dato alle persone a bordo. "Costretti a rischiare la vita - scrive Msf - i 216 uomini, 38 donne e 149 bambini raggiungeranno presto la sicurezza".

"A Taranto sbarcheranno 400 migranti a bordo di una nave delle Ong. Con i problemi di lavoro, inquinamento, agricoltura, l'unico modo che ha questo governo per ricordare la Puglia è far sbarcare migliaia di migranti. E ci hanno messo 4 giorni per concedere un porto sicuro, e allora denuncio per sequestro di persona il presidente del Consiglio Conte e il ministro dell'Interno Lamorgese. E' sequestro di persona solo quando sono coinvolto io? E allora ci vediamo in tribunale". Lo dice in diretta Fb il leader della Lega Matteo Salvini.

