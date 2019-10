SE TI SPINGI, TI ANNIENTO - TRUMP: ''SE LA TURCHIA FA QUALCOSA CHE IO, NELLA MIA INSUPERABILE SAGGEZZA, CONSIDERO OFF LIMITS IN SIRIA, DISTRUGGERÒ LA SUA ECONOMIA. L'HO GIÀ FATTO IN PASSATO''. UN TWEET DA RIDERE CHE PERÒ FA MALE A ERDOGAN, PRONTO A INVADERE IL NORD DELLA SIRIA CONTROLLATO DAI CURDI: ''VIA DA GUERRE RIDICOLE E SENZA FINI, MOLTE DELLE QUALI TRIBALI, RIPORTIAMO I NOSTRI SOLDATI A CASA''

TRUMP, SE TURCHIA SI SPINGE OLTRE ANNIENTO L'ECONOMIA

(ANSA) - ''Come ho detto in passato, se la Turchia fa qualcosa che io, nella mia insuperabile saggezza, considero off limits distruggerò e annienterò l'economia della Turchia (l'ho già fatto in precedenza!)". Lo twitta Donald Trump. "Gli Stati Uniti hanno fatto molto di più di quanto ci si potesse attendere, inclusa la cattura del 100% del Califfato dell'Isis. E' ora che altri nell'area, alcuni molti ricchi, proteggano il loro territorio", aggiunge Trump.

TRUMP, VIA DA GUERRE RIDICOLE, PORTIAMO A CASA SOLDATI

(ANSA) - "E' il momento per noi di sfilarci da ridicole guerre senza fine, molte delle quali tribali. E' il momento di riportare i nostri soldati a casa". Lo twitta Donald Trump, dopo la decisione degli Usa di ritirarsi dal confine tra Siria e Turchia. "Combatteremo solo dove avremo benefici, e combatteremo solo per vincere. Turchia, Europa, Siria, Iran, Iraq, Russia e i curdi dovranno risolvere la situazione e capire cosa voglio fare con i soldati dell'Isis catturati".

"Gli Stati Uniti dovevano stare in Siria per 30 giorni, ma questo era anni fa. Siamo rimasti e siamo rimasti coinvolti in una profonda battaglia senza obiettivo in vista. Quando sono arrivato a Washington l'Isis dilagava nell'area. Abbiamo rapidamente sconfitto il 100% del califfato dell'Isis" spiega Trump nel primo dei tre tweet in cui esorta gli Usa a uscire dalle guerre senza fine. "E' il momento per noi di sfilarci da ridicole guerre senza fine, molte delle quali tribali, e riportare i nostri soldati a casa". "Turchia, Europa, Siria, Iran, Iraq, Russia e i curdi dovranno ora risolvere la situazione": "odiano l'Isis. Noi siamo lontani 7.000 miglia", circa 11.265 chilometri, e distruggeremo l'Isis nuovamente se ci viene vicino".

SIRIA: ERDOGAN,OPERAZIONE PUÒ INIZIARE IN OGNI MOMENTO

(ANSA) - L'operazione militare turca per prendere il controllo del nord-est della Siria potrebbe iniziare in qualsiasi momento. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dopo il via libera all'intervento ottenuto da Donald Trump. "C'è una frase che abbiamo sempre utilizzato: possiamo arrivare una notte all'improvviso. È assolutamente impossibile per noi tollerare ulteriormente le minacce di questi gruppi terroristici", ha aggiunto Erdogan in una conferenza stampa prima di partire per la Serbia, facendo riferimento alle milizie curde dell'Ypg.

"Questa non è una novità. Trump lo aveva già deciso, aveva ordinato il ritiro" delle truppe americane, "ma è stato ritardato", ha aggiunto il leader di Ankara, ricordando l'annuncio dello scorso gennaio del presidente americano sul ritiro delle truppe Usa dall'area.

