(ANSA) - "Gli sviluppi politici a Roma sono un affare interno italiano. Noi auguriamo all'Italia tutto il bene possibile, e di riuscire a superare i problemi creati dai precedenti governi. Noi vogliamo avere buoni rapporti con l'Italia". Lo ha detto all'ANSA la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Non solo i responsabili, ma la maggioranza del popolo russo - ha aggiunto la portavoce - considerano l'Italia come un buon partner. Abbiamo molte cose in comune, e obiettivi comuni".

Il New York Times ha pubblicato un articolo sulla crisi del governo italiano, nel quale analizza anche le ripercussioni a livello europeo di questa situazione. Dalla stabilità — spiega — l’Italia si è improvvisamente trovata sull’orlo del caos. «L’uscita di Draghi sarebbe traumatica per l’Italia» sottolinea l’articolo, parlando di «inaspettata crisi di governo, teatrini e macchinazioni dietro le quinte» che hanno «lasciato l’Italia in uno stato di animazione sospesa e creato una potenziale calamità per l’Europa che cerca un fronte unito contro l’aggressione della Russia in Ucraina e affronta un’ondata di infezioni Covid e crisi energetica».

E di come «la possibile uscita di Draghi apra la porta a forze che sono più bendisposte nei confronti di Putin».

Lo scossone per l'Unione europea è citato in questo passaggio: «Se Mattarella o i partiti politici non riuscissero a convincere Draghi a restare, questo significherebbe instabilità non solo per l’Italia, ma per tutta l’Europa, e in un momento precario» mentre l’Ue, «di cui Draghi è convinto sostenitore, lotta per mantenere l’unità di fronte all’aggressione in Ucraina da parte del presidente russo Vladimir Putin».

Inoltre, il Nyt ricorda come Draghi abbia «portato fuori» l’Italia «dai giorni peggiori della pandemia» e di come abbia «riempito il governo di esperti altamente qualificati» che hanno fatto uscire il Paese «dal suo malessere politico ed economico».

E di come Draghi abbia «immediatamente rafforzato la postura internazionale dell’Italia e la fiducia degli investitori». E di come i 200 miliardi di euro del Pnrr, per «l’Italia siano la migliore opportunità di modernizzazione da decenni». Draghi «ha reso il populismo fuori moda e la competenza ammirevole, ha riposizionato l’Italia come una forza affidabile per i valori democratici in Europa».