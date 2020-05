15 mag 2020 17:43

SE VOLETE FARE UN WEEKEND A CAPALBIO, PRENDETEVI 16 GIORNI DI FERIE - I SINDACI VANNO IN TILT CON LE PRESCRIZIONI ANTI-CORONAVIRUS: QUELLO DELLA ''PICCOLA ATENE'' MAREMMANA DISTRIBUISCE QUESTIONARI PER CAPIRE CHI, COME, E IN CHE NUMERO VORRÀ ANDARE IN SPIAGGIA QUEST'ESTATE. MA QUESTO SAREBBE ANCHE SENSATO. IL PROBLEMA E' CHE PENSA A UNA QUARANTENA PER TUTTI I TURISTI. ''14, 15 GIORNI, E POI TUTTI LIBERI''. ANNAMO BENE