13 apr 2024 08:10

SEGNATEVI LE PAROLE DI PAOLO BERLUSCONI: "NESSUNO DELLA FAMIGLIA HA INTENZIONE DI SCENDERE IN POLITICA" – È VERO CHE A PIER SILVIO NON INTERESSA LA DISCESA IN CAMPO, MA NESSUNO SI È ACCORTO, COME DAGO DIXIT, CHE LA VERA EREDE DI SILVIO BERLUSCONI SI CHIAMA MARINA: E’ LEI CHE HA DATO L’ORDINE A MEDIASET DI FINIRLA CON LE POMPE IN GLORIA DELLA MELONI E, A ROMA, SI E’ SPARATA LA SUA PRIMA “ARRINGA” IN VISTA DELLE EUROPEE: “VOTARE FORZA ITALIA SIGNIFICA VOTARE PER CHI AVRÀ UN RUOLO DA PROTAGONISTA"