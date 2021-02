SEGNATEVI LA SPARATA DI URSULA VON DER LEYEN: "ENTRO L'ESTATE VACCINEREMO SETTE EUROPEI SU DIECI" (I TRE CHE AVANZANO SO' ITALIANI?) - ALZA ULTERIORMENTE L'ASTICELLA ANGELA MERKEL, DICENDO CHE ENTRO SETTEMBRE LA GERMANIA - "SALVO IMPREVISTI" - SARÀ IN GRADO DI OFFRIRE IL FARMACO "A TUTTA LA POPOLAZIONE" - IL VERO TIMORE È PER L'EMERGERE DELLE VARIANTI CHE POTREBBERO RENDERE INEFFICACI I FARMACI…

Marco Bresolin per "la Stampa"

Ritardi nelle consegne, intoppi nei siti produttivi, contenziosi con le case farmaceutiche e scontri diplomatici con i Paesi vicini. Il piano europeo per i vaccini avanza, lentamente, tra mille difficoltà: a oggi solo il 2,7% della popolazione è stato vaccinato contro il Covid-19. Ma Bruxelles non cambia gli obiettivi fissati nelle scorse settimane e Ursula von der Leyen assicura che «entro la fine dell'estate» sarà possibile vaccinare il 70% della popolazione adulta. Alza ulteriormente l'asticella Angela Merkel, dicendo che entro settembre la Germania - «salvo imprevisti» - sarà in grado di offrire il farmaco «a tutta la popolazione».

Ieri la Cancelliera ha riunito i vertici di Big Pharma, ai quali ha chiesto chiarezza e trasparenza sulle consegne. Ma si è subito lanciata in difesa di Ursula von der Leyen, che da qualche giorno si trova in grande difficoltà per il fuoco incrociato di critiche che stanno arrivando da tutta Europa, in particolare proprio dalla Germania. Anche gli eurodeputati hanno chiesto alla presidente della Commissione di andare in aula per rispondere ai tanti interrogativi: al momento la presidente ha accettato soltanto di riunirsi (a porte chiuse) con i singoli gruppi di maggioranza (popolari, socialisti e liberali) e con i Verdi.

Merkel ha comunque offerto il sostegno alla sua ex ministra, dicendo che «ci sono buone ragioni» dietro le lentezze europee perché «si è negoziato a lungo sulla questione della responsabilità». Parole che danno un po' di ossigeno alla presidente della Commissione, che ieri ha avviato una controffensiva mediatica con una serie di interviste per respingere le critiche. Von der Leyen rivendica l'accordo supplementare raggiunto con Pfizer/BioNTech, che consentirà ai Paesi Ue di avere 75 milioni di dosi in più nel secondo trimestre («entro fine giugno avremo 400 milioni di dosi in tutto»).

E considera un passo avanti l'annuncio di AstraZeneca, che si è impegnata a contenere - seppur di poco - il taglio dei vaccini entro marzo (arriveranno 40 milioni di dosi, un terzo di quelle inizialmente previste). «Ci aspettiamo che rispettino il contratto - dice von der Leyen -. Vogliamo trasparenza. Con il nuovo regolamento saranno obbligati a rendicontare le dosi esportate. E quando avremo i dati potremo chiedere alla società di lavorare a un piano per recuperare i ritardi».

La norma sull'export ha però provocato un incidente diplomatico con il Regno Unito e anche con l'Irlanda, Stato membro dell'Ue. Perché in un primo momento era stato inserito un passaggio che di fatto reintroduceva i controlli alla frontiera tra le due Irlande, sospendendo così la fragile intesa raggiunta sulla Brexit.

Ieri c'è stato un rimpallo di responsabilità all'interno della Commissione, con l'entourage di von der Leyen che ha di fatto scaricato le accuse su Valdis Dombrovskis, titolare della delega al Commercio. La presidente ha schivato le accuse, dicendo che «alla fine del mandato si farà un bilancio dei successi e degli errori».

Ora c'è da affrontare il problema delle capacità produttive delle case farmaceutiche. Sanofi e Novartis collaboreranno con Pfizer/BioNtech per aumentare la produzione del loro vaccino, mentre Bayer farà lo stesso con CureVac. Secondo il commissario Ue Thierry Breton «serve una forte partnership pubblico-privato per assicurarci capacità manifatturiere autonome». Ma restano gli ostacoli legati alle licenze. A Bruxelles in ogni caso sono convinti che non ci sarà penuria di vaccini. E che se mai non si dovesse raggiungere l'obiettivo del 70%, la colpa non sarà dell'Ue ma dei singoli Stati.

«Il problema non saranno i vaccini, ma le vaccinazioni che vanno rese più veloci» spiega Sandra Gallina, l'italiana che guida la direzione generale Salute e che ha negoziato con le case farmaceutiche. Il vero timore, semmai, è per l'emergere delle varianti che potrebbero rendere inefficaci i farmaci.

«Dobbiamo investire nella ricerca per adattarli alle mutazioni del virus - insiste von der Leyen - e rafforzare la collaborazione tra le case produttrici e l'Ema per l'analisi dei dati in modo da accelerare il processo di autorizzazione dei vaccini di seconda o terza generazione». Perché, come dice Angela Merkel, «potrebbe essere necessario continuare a vaccinarci per molti anni».