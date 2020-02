19 feb 2020 18:11

SEMBRA UN COLMO MA NON LO È: IL PARTITO PREFERITO DI CONTE NON È IL M5S CHE LO HA NOMINATO, NÉ IL PD CHE LO HA ADOTTATO. SI TRATTA DI…PIÙ EUROPA! OVVERO QUEL MISCHIONE DI EX RADICALI, EX FINIANI, EX DEMOCRISTIANI, EX LAQUALUNQUE, CHE SI È SPACCATO PROPRIO SULLA FIDUCIA AL CONTE-BIS. GIUSEPPI SI SENTE MOLTO EUROPEISTA, L'ALFIERE DELL'ORTODOSSIA DELLE CANCELLERIE CONTRO LA BARBARIE DEI SOVRANISTI (DI CUI FACEVA PARTE FINO A 6 MESI FA, MA SONO PECCATI DI GIOVENTÙ)