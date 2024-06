27 giu 2024 11:00

È SEMPRE MELONI CONTRO MACRON – SECONDO IL “FINANCIAL TIMES”, A CONTRIBUIRE AL CAOS SULLE NOMINE IN UE È “L’ASTIO PERSONALE TRA I DUE LEADER”, CHE SI SAREBBERO INGARELLATI PER GLI STESSI RUOLI: “SONO AI FERRI CORTI PERCHÉ ENTRAMBI SONO IN LIZZA PER UN POTENTE VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RESPONSABILE DELLA POLITICA COMMERCIALE, DELLA CONCORRENZA E DELLA POLITICA INDUSTRIALE…" – LA DUCETTA, NON A CASO, VUOLE RINVIARE L’OK A URSULA A DOPO LE ELEZIONI FRANCESI, PER APPROFITTARE DELLA DEBOLEZZA DI EMMANUEL…